Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лубинец: в российском плену погибли 375 украинцев

Лубинец: в российском плену погибли 375 украинцев

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 19:54
Лубинец назвал число погибших украинцев, находившихся в плену у РФ
Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook/Дмитрий Лубинец

По меньшей мере 375 украинцев, находившихся в российском плену или бывших гражданскими заложниками, погибли во время содержания в РФ. Речь идет о людях, факт пребывания которых в российском плену был подтвержден, в частности, через механизмы Международного комитета Красного Креста.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает Новини.LIVE.

Сколько украинцев погибли в российском плену

По словам Лубинеца, Россия передала Украине тела всех 375 граждан, которые были идентифицированы как пленные или гражданские заложники.

"И все они вернулись домой на щите, то есть Российская Федерация передала нам тела 375 граждан Украины. Повторю: они были идентифицированы в российском плену", — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец также обратил внимание на репатриацию тел в августе 2025 года. Среди них были останки пяти украинских защитников, которые входили в стамбульский список тяжелобольных военнопленных. Этот перечень украинская делегация передавала российской стороне в ходе переговоров.

Читайте также:

"Именно поэтому мы настаиваем, что приоритет №1 для возвращения — это тяжело раненые, тяжело больные граждане Украины", — заявил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина продолжает требовать первоочередного возвращения военнопленных, имеющих тяжелые ранения или заболевания и нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

Как сообщали Новини.LIVE, Дмитрий Лубинец опроверг заявления России о якобы отказе Украины возвращать часть военнопленных. По словам омбудсмена, Киев готов забрать всех граждан Украины, которых РФ согласится передать.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военнопленные в России не могут звонить своим родным, а переписка с семьями также остается заблокированной. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, отметив, что право на переписку предусмотрено Женевскими конвенциями.

ВСУ пленные Дмитрий Лубинец Россия права
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации