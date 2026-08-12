Лубинец: Россия блокирует звонки украинских пленных своим родным

Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook/Дмитрий Лубинец

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Украинские военнопленные, находящиеся в России, в настоящее время не имеют возможности звонить своим родным. Кроме того, российская сторона блокирует передачу писем от украинских защитников их семьям, хотя такое право предусмотрено Женевскими конвенциями.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Могут ли украинские военнопленные звонить родным

По словам омбудсмена, Украина предложила разрешить военнопленным совершать телефонные звонки родным. Речь шла о возможности звонить хотя бы один раз в месяц или раз в три месяца продолжительностью до трех минут.

"Мы предложили, чтобы каждый военнопленный имел право один раз в месяц, пусть даже один раз в три месяца, на телефонный звонок продолжительностью до трех минут", — отметил Лубинец.

В то же время, по его словам, предварительно российская сторона положительно восприняла это предложение, однако до его практической реализации дело пока не дошло. Лубинец также сообщил, что Украина и РФ обсуждают передачу посылок военнопленным. Украинская сторона предлагает отойти от принципа количественного обмена посылками и обеспечить их доставку каждому украинскому военнопленному и гражданскому заложнику, находящемуся на территории России.

Отдельно омбудсмен подчеркнул проблему переписки. По его словам, российские военнопленные в Украине могут передавать письма своим семьям через Международный комитет Красного Креста, тогда как для украинских пленных такая возможность фактически заблокирована.

"Ни российским военнопленным не разрешают звонить своим семьям на территорию России, ни украинским не разрешают", — заявил Лубинец.

Он добавил, что украинская сторона продолжает работать над восстановлением механизмов передачи писем, посылок и телефонных звонков для пленных. В то же время омбудсмен отметил, что даже достигнутые с Россией договоренности могут не выполняться.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия систематически ограничивает доступ представителей Международного комитета Красного Креста к украинским военнопленным. В то же время Украина обеспечивает МККК возможность посещать места содержания российских пленных.

Как сообщали Новини.LIVE, Дмитрий Лубинец опроверг заявления России о якобы отказе Украины забирать часть своих военнопленных. По словам омбудсмена, Киев готов вернуть всех граждан Украины, которых российская сторона соглашается передать.