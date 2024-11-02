Условия в украинских тюрьмах - Лубинец показал фото

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

В медиа появилась информация о якобы критических условиях содержания заключенных в местах несвободы. Однако Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг это.

Об этом Лубинец написал в Telegram в субботу, 2 ноября.

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Условия содержания заключенных

"Какие условия в местах несвободы для выданных Украине лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступления? Это можно увидеть на фото!" — отметил он.

По словам Лубинца, из-за этого якобы европейские суды все чаще отказывают Украине в экстрадиции лиц, которые находятся в розыске.

Закарпатское учреждение. Фото: Омбудсмен

Чортковское учреждение. Фото: Омбудсмен

На фотографиях Чортковское учреждение исполнения наказаний №26 и Закарпатское учреждение исполнения наказаний №9. В зданиях были проведены ремонтные работы и обеспечены необходимым оборудованием и мебелью, что соответствует национальным и международным нормативно-правовым актам.

Кроме того, офис Омбудсмена совместно с общественностью постоянно совершает посещение мест несвободы.

Скриншот поста Омбудсмен

Напомним, Лубинец заявил, что состоялся мониторинговый визит в детский приют Службы по делам детей Львовской ОВА.

Ранее стало известно, что там над питомцами совершали насилие — физическое, психологическое и сексуальное. Нацполиция и местная служба по делам детей об этом знали, но в течение года не реагировали.