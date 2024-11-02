Умови в українських в'язницях - Лубінець показав фото

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

У медіа з’явилась інформація про нібито критичні умови утримання ув’язнених в місцях несвободи. Однак Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував це.

Про це Лубінець написав у Telegram у суботу, 2 листопада.

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"Які умови у місцях несвободи для виданих Україні осіб, що підозрюються або обвинувачуються в скоєнні злочину? Це можна побачити на фото!" — зазначив він.

За словами Лубінця, через це нібито європейські суди все частіше відмовляють Україні в екстрадиції осіб, що перебувають у розшуку.

Закарпатська установа. Фото: Омбудсмен

Чортківська установа. Фото: Омбудсмен

На світлинах Чортківська установа виконання покарань №26 та Закарпатська установа виконання покарань №9. У будівлях були проведені ремонтні роботи та вони забезпечені необхідним обладнанням і меблями, що відповідає національним та міжнародним нормативно-правовим актам.

Крім того, офіс Омбудсмана спільно з громадськістю постійно здійснює відвідування місць несвободи.

Скриншот допису Омбудсмен

Нагадаємо, Лубінець заявив, що відбувся моніторинговий візит до дитячого притулку Служби у справах дітей Львівської ОВА.

Раніше стало відомо, що там над вихованцями здійснювали насильство — фізичне, психологічне та сексуальне. Нацполіція та місцева служба у справах дітей про це знали, але протягом року не реагували.