Лубинец обратился в ООН в связи с казнью украинского пленного в Донецкой области

Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Донецкой области начали расследование по факту казни украинского военнослужащего, которого, по данным прокуратуры, российские военные взяли в плен и впоследствии расстреляли. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об обращении к международным организациям.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре и офисе омбудсмена Дмитрия Лубинеца, передает Новини.LIVE.

В Донецкой области расследуют казнь украинского военнопленного

В районе села Ялта Комарской общины Донецкой области 13 июля российские военные, по предварительным данным следствия, взяли в плен военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили в Донецкой областной прокуратуре, после допроса один из оккупантов отдал приказ казнить украинского защитника, после чего другой военнослужащий РФ расстрелял его из огнестрельного оружия.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

Лубинец обратился к международным организациям

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что казнь военнопленного является грубым нарушением Женевских конвенций и норм международного гуманитарного права.

По его словам, он уже направил официальные обращения в Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединенных Наций.

«Такие преступления должны быть должным образом задокументированы, а виновные — понести самое суровое наказание», — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец также призвал граждан, располагающих информацией о возможных казнях украинских военных или других нарушениях прав человека, сообщать об этом правоохранительным органам и на горячую линию Омбудсмена Украины.

Заявление Дмитрия Лубинца. Скриншот: Telegram

Расследование продолжается

В настоящее время следователи проводят первоочередные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и лиц из числа военнослужащих РФ, которые могут быть причастны к убийству украинского военнопленного.

В прокуратуре подчеркнули, что казнь пленных является тяжким международным преступлением и прямым нарушением требований Женевских конвенций.

Заявление Донецкой областной прокуратуры. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в 2026 году ситуация с выплатами семьям погибших военнослужащих, пленных и пропавших без вести существенно улучшилась. В то же время, по его словам, отдельные случаи, связанные с семейными спорами по поводу выплат, до сих пор остаются проблемными.

Новини.LIVE писали, что Дмитрий Лубинец заявил о серьезных проблемах с ротацией военнослужащих на передовой. По словам омбудсмена, один из военных с позывным "Ветер" находился на боевых позициях без надлежащей ротации в течение 471 дня.