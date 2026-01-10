Фейерверки в Лондоне. Фото: Бен Брумфилд

Лондон заработал почти 18 миллионов долларов на новогоднем фейерверке. Эти средства намерены направить на поддержку бизнесов.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Новогодние фейерверки в Лондоне. Фото: Бен Брумфилд

Лондон заработал 18 млн на новогоднем фейерверке

Почти £14 млн (18 млн долларов) принес столице Великобритании новогодний фейерверк. И это только учитывая расходы зрителей, которые купили билет в платную зону, чтобы посмотреть шоу. Цены колебались примерно от £20 до £55 (25-70 долларов). Деньги пойдут на поддержку локальных бизнесов и службы города.

Для мэрии города, являющейся организатором действа, само событие является бесприбыльным, но, подобные праздничные шоу способствуют развитию туризма, культуры и международного имиджа столицы.

Трейси Холливелл MBE, директор по туризму London & Partners отметила: "Всегда приятно видеть, как лондонцы и гости со всего мира вместе встречают Новый год в Лондоне. Новогодний фейерверк — одно из крупнейших событий в календаре города и мощная глобальная реклама столицы".

Фейерверки в Лондоне на Новый год. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Нынешний фейерверк в Лондоне организаторы называют самым большим за всю историю шоу. Он длился около 12 минут и включал более 12 тысяч фейерверков и 400 световых эффектов под музыкальное сопровождение.

Посмотреть на зрелищное шоу только в платную зону пришло около 100 тысяч человек. Часть действа была посвящена достижениям Великобритании в спорте в 2025 году.

Мэр Лондона Садик Хан/ Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Мэр Лондона Садик Хан отметил: "Я искренне рад, что мы снова доказали: новогодние празднования в Лондоне — лучшие в мире. Глаза всего мира были прикованы к нашей столице, когда мы осветили ее знаменитый горизонт самым масштабным в истории шоу фейерверков и света под невероятное музыкальное сопровождение. От празднования выдающегося года женского спорта и победы Европы над США в Кубке Райдера — до чествования нашего многообразия и взгляда в будущее, в 2026 год, — мы послали четкое послание: Лондон всегда будет городом надежды и местом для каждого".

Украинка Елена Резниченко во время новогодних фейерверков в Лондоне. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Среди зрителей было немало украинцев, которые поделились своими эмоциями. Елена Резниченко из Кропивницкого вспоминает атмосферу единения в толпе: "Мы собрались в круг и начали танцевать. Сначала некоторые были недовольны, но постепенно втягивались, и этот круг становился шире. Я думала о том, как важно в такой толпе быть источником со знаком плюс. Это самое большое впечатление — такое количество людей заряжалось позитивной энергией".

Украинка Лариса Зуб во время новогодних фейерверков в Лондоне. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Лариса Зуб из Запорожья говорит об ощущении жизни и выборе света: "Надо жить. Каждый сам выбирает, на чем концентрироваться. Я выбираю жить, творить и вытворять. В прошлом году была на Новый год в Стамбуле, в этом — в Лондоне".

Украинка Екатерина Егорова в Лондоне. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

В то же время не для всех празднование было однозначно радостным. Екатерина Егорова из Днепра признается, что фейерверк вызвал сложные ассоциации: "Было очень много людей и очень холодно. Тяжело было ждать четыре часа. Фейерверк красивый, но я не фанат. Если честно, мне это напомнило взрывы, Серебрянский лес, кассетные боеприпасы. Красиво, но у нас другая реальность".

Оксана Егорова из Днепра отметила символический момент празднования: "Понравился бой Биг-Бена — это было очень величественно и красиво, под фейерверки".

Новогодние празднования в Лондоне, фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Отдельно украинцы обратили внимание на высокий уровень организации. Елена Братченко, которая сейчас живет в Ирландии, отметила: "Организация на отличном уровне! После такого количества людей грязи почти не осталось, а вся толпа, примерно 100 тысяч человек, была четко направлена и контролируема. Настроение — полный позитив и вайб".

Впрочем, шоу вызвало и волну споров. Многие из зрителей считают цены на билеты завышенными, а платные зоны — переполненными. Добавлю, что в этом году в новогоднюю ночь были закрыты городские парки, из которых в предыдущие годы фейерверк можно было смотреть бесплатно. Но несмотря на ограничения, люди все равно находили альтернативные бесплатные локации, откуда было видно хотя бы часть шоу.

Татьяна из Одессы тоже решила не тратить средства на билет: "Фейерверк как фейерверк, никакого вау-эффекта. Красиво, но, думаю, это должно быть бесплатно".

Фейерверки в Лондоне на Новый Год. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Интересный факт о новогоднем фейерверке в Лондоне: планирование шоу начинается в июле с создания саундтрека, далее — дизайн пиротехники, а завершающим этапом является программирование освещения. В подготовке задействована команда из 32 специалистов по свету, звуку и пиротехнике, которые работают с 27 декабря до полуночи 31 декабря.

Монтаж начинается еще до Рождества за пределами центра города, а с 18 декабря — непосредственно в центре Лондона. За шоу в новогоднюю ночь вживую наблюдают миллионы людей во всем мире.

