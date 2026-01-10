Феєрверки у Лондоні. Фото: Бен Брумфілд

Лондон заробив майже 18 мільйонів доларів на новорічному феєрверку. Ці кошти мають намір спрямувати на підтримку бізнесів.

Про це інформують Новини.LIVE.

Новорічні феєрверки у Лондоні. Фото: Бен Брумфілд

Лондон заробив 18 млн на новорічному феєрверку

Майже £14 млн (18 млн доларів) приніс столиці Великої Британії новорічний феєрверк. І це лише враховуючи витрати глядачів, які купили квиток у платну зону, щоб подивитися шоу. Ціни коливалися приблизно від £20 до £55 (25-70 доларів). Гроші підуть на підтримку локальних бізнесів та служби міста.

Для мерії міста, що є організатором дійства, сама подія є безприбутковою але, подібні святкові шоу сприяють розвитку туризму, культури та міжнародного іміджу столиці.

Трейсі Голлівелл MBE, директорка з туризму London & Partners зазначила: "Завжди приємно бачити, як лондонці та гості з усього світу разом зустрічають Новий рік у Лондоні. Новорічний феєрверк — одна з найбільших подій у календарі міста та потужна глобальна реклама столиці".

Феєрверки у Лондоні на Новий Рік. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Цьогорічний феєрверк у Лондоні організатори називають найбільшим за всю історію шоу. Він тривав близько 12 хвилин і включав понад 12 тисяч феєрверків і 400 світлових ефектів під музичний супровід.

Подивитися на видовищне шоу лише у платну зону прийшло близько 100 тисяч людей. Частина дійства була присвячена досягненням Великої Британії у спорті у 2025 році.

Мер Лондона Садік Хан/ Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Мер Лондона Садік Хан зазначив: "Я щиро радий, що ми знову довели: новорічні святкування в Лондоні — найкращі у світі. Очі всього світу були прикуті до нашої столиці, коли ми освітили її знаменитий горизонт наймасштабнішим в історії шоу феєрверків і світла під неймовірний музичний супровід. Від відзначення видатного року жіночого спорту та перемоги Європи над США у Кубку Райдера — до вшанування нашого різноманіття й погляду у майбутнє, у 2026 рік, — ми надіслали чітке послання: Лондон завжди буде містом надії та місцем для кожного".

Українка Олена Резніченко під час новорічних феєрверків у Лондоні. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Серед глядачів було чимало українців, які поділилися своїми емоціями. Олена Резніченко з Кропивницького згадує атмосферу єднання у натовпі: "Ми зібралися в коло і почали танцювати. Спочатку дехто був незадоволений, але поступово втягувалися, і це коло ставало ширшим. Я думала про те, як важливо у такому натовпі бути джерелом зі знаком плюс. Це найбільше враження — така кількість людей заряджалася позитивною енергією".

Українка Лариса Зуб під час новорічних феєрверків у Лондоні. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Лариса Зуб із Запоріжжя говорить про відчуття життя і вибір світла: "Треба жити. Кожен сам обирає, на чому концентруватися. Я обираю жити, творити й витворяти. Минулого року була на Новий рік у Стамбулі, цього — в Лондоні".

Українка Катерина Єгорова у Лондоні. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Водночас не для всіх святкування було однозначно радісним. Катерина Єгорова з Дніпра зізнається, що феєрверк викликав складні асоціації: "Було дуже багато людей і дуже холодно. Важко було чекати чотири години. Феєрверк гарний, але я не фанат. Якщо чесно, мені це нагадало вибухи, Серебрянський ліс, касетні боєприпаси. Гарно, але в нас інша реальність".

Оксана Єгорова з Дніпра відзначила символічний момент святкування: "Сподобався бій Біг-Бена — це було дуже велично і красиво, під феєрверки".

Новорічні святкування у Лондоні. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Окремо українці звернули увагу на високий рівень організації. Олена Братченко, яка нині живе в Ірландії, зазначила: "Організація на відмінному рівні! Після такої кількості людей бруду майже не залишилось, а весь натовп, приблизно 100 тисяч осіб, був чітко спрямований і контрольований. Настрій — повний позитив і вайб".

Втім, шоу викликало і хвилю суперечок. Багато хто з глядачів вважає ціни на квитки завищеними, а платні зони — переповненими. Додам, що цього року новорічної ночі були закриті міські парки, з яких у попередні роки феєрверк можна було дивитися безкоштовно. Але попри обмеження, люди все одно знаходили альтернативні безкоштовні локації, звідки було видно хоча б частину шоу.

Тетяна з Одеси теж вирішила не витрачати кошти на квиток: "Феєрверк як феєрверк, ніякого вау-ефекту. Гарно, але, думаю, це має бути безкоштовно".

Феєрверки у Лондоні на Новий Рік. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Цікавий факт про новорічний фейєрверк у Лондоні: планування шоу починається в липні зі створення саундтреку, далі — дизайн піротехніки, а завершальним етапом є програмування освітлення. У підготовці задіяна команда з 32 фахівців зі світла, звуку та піротехніки, які працюють з 27 грудня до опівночі 31 грудня.

Монтаж починається ще до Різдва за межами центру міста, а з 18 грудня — безпосередньо в центрі Лондона. За шоу у новорічну ніч наживо спостерігають мільйони людей у всьому світі.

