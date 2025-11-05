Видео
Людям с инвалидностью могут повысить выплаты — кого касается

Людям с инвалидностью могут повысить выплаты — кого касается

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 09:41
обновлено: 10:05
Пенсия на детей с инвалидностью — на сколько планируют увеличить в 2026 году
Деньги. Фото: Финансовый клуб

В Верховной Раде намерены повысить выплаты детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства. Соответствующий законопроект подал на регистрацию нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Об этом Гетманцев сообщил в Telegram в среду, 5 ноября.

На сколько вырастут выплаты

"Речь идет не только о повышении выплат, а о создании целостной системы поддержки семьи, где есть не только финансовая составляющая, но и услуги, цифровые решения и реальное внимание к потребностям", — отметил нардеп.

Если закон примут, то размер помощи больше не будет зависеть от прожиточного минимума, а будет рассчитываться от минимальной зарплаты.

Предлагаются следующие выплаты:

  • детям с инвалидностью — 100% минимальной зарплаты;
  • лицам с инвалидностью с детства I группы — 100%;
  • лицам с инвалидностью с детства II группы — 70%;
  • лицам с инвалидностью с детства III группы — 30%.

"Помощь на уход без обязательного требования увольняться с работы. Семьи получат финансовую поддержку, даже если оба родителя работают", — добавил Гетманцев.

Кроме того, по словам Гетманцева, предусматриваются услуги раннего вмешательства, инклюзивного сопровождения, развития ребенка, а также "передышка для родителей" — возможность получить помощь, чтобы предотвратить выгорание — как наличными, так и на карту.

Также предусматриваются изменения по медицинскому обеспечению.

"Государство гарантирует право детей с инвалидностью получать необходимые медицинские изделия по программе реимбурсации, без бюрократии", — добавил нардеп.

Даже если ребенок или человек с инвалидностью находится в учреждении ухода, он будет иметь право самостоятельно распоряжаться своей помощью.

