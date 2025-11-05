Відео
Головна Новини дня Людям з інвалідністю можуть підвищити виплати — кого стосується

Людям з інвалідністю можуть підвищити виплати — кого стосується

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 09:41
Оновлено: 09:41
Пенсія на дітей з інвалідністю — на скільки планують збільшити у 2026 року
Гроші. Фото: Фінансовий клуб

У Верховній Раді мають намір підвищити виплати дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства. Відповідний законопроєкт подав на реєстрацію нардеп від "Слуги народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Про це Гетманцев повідомив у Telegram у середу, 5 листопада.

На скільки зростуть виплати 

"Йдеться не лише про підвищення виплат, а про створення цілісної системи підтримки родини, де є не лише фінансова складова, а й послуги, цифрові рішення та реальна увага до потреб", — зазначив нардеп.

Якщо закон ухвалять, то розмір допомоги більше не залежатиме від прожиткового мінімуму, а розраховуватиметься від мінімальної зарплати.

Пропонуються такі виплати:

  • дітям з інвалідністю — 100% мінімальної зарплати;
  • особам з інвалідністю з дитинства І групи — 100%;
  • особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 70%;
  • особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 30%.

"Допомога на догляд без обов’язкової вимоги звільнятися з роботи. Родини отримають фінансову підтримку, навіть якщо обидва батьки працюють", — додав Гетманцев.

Крім того, за словами Гетманцева, передбачаються послуги раннього втручання, інклюзивного супроводу, розвитку дитини, а також "перепочинок для батьків" — можливість отримати допомогу, щоб запобігти вигоранню — як готівкою, так і на карту.

Також передбачаються зміни щодо медичного забезпечення.

"Держава гарантує право дітей з інвалідністю отримувати необхідні медичні вироби за програмою реімбурсації, без бюрократії", — додав нардеп.

Навіть якщо дитина або людина з інвалідністю перебуває в закладі догляду, вона матиме право самостійно розпоряджатися своєю допомогою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи варто очікувати підвищення пенсій у 2026 році.

Також ми писали, кому Пенсійний фонд України може тимчасово зупинити виплати по інвалідності в листопаді.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
