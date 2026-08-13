Литва создаст новую зону безопасности на границе с РФ и Беларусью

Строительство защитных сооружений в приграничных зонах. Фото: Yle

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Литва укрепляет систему обороны на границе с Россией и Беларусью. Правительство страны скорректировало план создания инженерных сооружений, предусмотрев новые участки контрмобильных мер и продлив сроки реализации части работ.

Об этом пишет LRT, передает Новини.LIVE.

Литва расширяет систему укреплений на границе

Согласно обновленному плану, вдоль границы должны быть обустроены 20-метровые участки контрмобильных мер от маршрутов пограничного патрулирования вглубь территории Литвы. В отдельных районах, определенных военными, такие участки будут достигать 150 метров.

По словам министра национальной обороны Робертаса Каунаса, литовские военные уже разработали комплексный план оборонительных сооружений, охватывающий территории на расстоянии до 5, 20 и 50 километров от границы. Размещение парков с инженерными средствами контрмобильности планируется завершить к концу 2028 года. Среди прочего, речь идет о сохранении "зубов дракона", бетонных блоков, противотанковых ежей, колючей проволоки и других заграждений.

Также до конца 2028 года должны быть обустроены резервные заграждения на отдельных участках дорог, мостах и других инженерных сооружениях, которые можно использовать для обороны.

В то же время Литва изменила подход к природным препятствиям. Вместо запланированных лесных полос решили создавать водно-болотные угодья. В Министерстве сельского хозяйства страны считают, что после восстановления гидрологического режима такие территории в течение нескольких лет станут труднопроходимыми для тяжелой техники.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Литва провела проверку беспилотников, обломки которых обнаружили на территории стран Балтии. По результатам анализа литовская сторона не нашла доказательств того, что Россия намеренно направляла эти дроны в воздушное пространство стран региона.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее правительство Латвии рассматривало возможность приостановки работы пункта пропуска "Патерниеки" на границе с Беларусью. Причинами такого шага называли риски для безопасности и увеличение количества попыток нелегального пересечения границы.