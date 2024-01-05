Литва может закрыть школы с русским языком обучения — что случилось

Ученики в школе. Фото: arcpublishing.com

В Литве рассматривают возможность закрытия школ с русским языком обучения. Такая инициатива появилась после сообщений о стрельбе из пневматического пистолета в подростка за его политические убеждения.

Об этом сообщает LRT.

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После появления сообщений о том, что пара подростков, обучающихся в русскоязычной школе в вильнюсском районе, стреляла в одноклассника из пневматического пистолета из-за его политических взглядов, правительство Литвы рассматривает закрытие учебных заведений.

Министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас заявил, что подобные ситуации вызваны тяжелой интеграцией россиян в Литве. Поэтому политик ищет законные способы отказаться от учебных заведений для российского национального меньшинства.

"Мы оцениваем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного закрытия школ для российского меньшинства. Мы оцениваем правовую базу, можно ли вообще это сделать", — сказал Якштас.

Он добавил, что если школа учреждена муниципалитетом, то основатель может принимать решения. Но правительство хотело бы принимать решения и на государственном уровне.

"Мне кажется, всем будет лучше, если в будущем школ для российских меньшинств больше не будет", — считает чиновник.

Что известно о стрельбе школьников в Литве

В последние дни декабря подростки стреляли из пневматического оружия в школьника из России из-за того, что он поддерживает Украину. Травмы получил восьмиклассник Давид, вместе со своей семьей уехавший из РФ.

"Один из них спросил второго, за кого я. Я сказал, что я за Украину. Они обо мне говорили в третьем лице. И один из них начал говорить о том, какие российские военные хорошие, а украинские плохие. Я в это не лез. Зачем? Я сказал, что мы можем об этом говорить, но чтобы не влияло на нашу дружбу", — рассказал пострадавший мальчик.

После этого ребята предложили ему поехать в один район, чтобы пострелять по бутылкам из пневматического оружия. Однако после стрельбы по мишеням дети начали стрелять по своему товарищу.

Напомним, в начале декабря в российском Брянске 8-классница устроила стрельбу прямо посреди уроков в гимназии №5. Сначала она убила двух человек и еще четырех ранила, а затем совершила самоубийство.