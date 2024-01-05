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Литва може закрити школи з російською мовою навчання — що трапилось

5 січня 2024 10:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Литва може закрити школи з російською мовою навчання — що трапилось
Учні в школі. Фото: arcpublishing.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Литві розглядають можливість закриття шкіл з російською мовою навчання. Така ініціатива з'явилася після повідомлень про стрілянину з пневматичного пістолета в підлітка за його політичні переконання.  

Про це повідомляє LRT

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Чому в Литві хочуть закрити школи з російською мовою навчання

Після появи повідомлень про те, що пара підлітків, які навчаються в російськомовній школі у вільнюському районі, стріляла в однокласника з пневматичного пістолета через його політичні погляди, уряд Литви розглядає закриття навчальних закладів.  

Міністр освіти, науки і спорту Гінтаутас Якштас заявив, що подібні ситуації викликані важкою інтеграцією росіян в Литві. Тому політик шукає законних способів відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини.

"Ми оцінюємо та обговорюємо з командою, чи є можливі шляхи поступового закриття шкіл для російської меншини. Ми оцінюємо правову базу, чи можна взагалі це зробити", — сказав Якштас.

Він додав, якщо школа започаткована муніципалітетом, то засновник може приймати рішення. Але уряд хотів би ухвалювати рішення й на державному рівні.

"Мені здається, всім буде краще, якщо у майбутньому шкіл для російських меншин більше не буде", — вважає урядовець. 

Що відомо про стрілянину школярів в Литві

В останні дні грудня підлітки стріляли із пневматичної зброї у школяра з Росії через те, що він підтримує Україну. Травми отримав восьмикласник Давид, який разом зі своєю родиною виїхав з РФ. 

"Один із них запитав другого, за кого я. Я сказав, що я за Україну. Вони про мене говорили у третій особі. І один із них почав говорити про те, які російські військові добрі, а українські погані. Я в це не ліз. Навіщо? Я сказав, що ми можемо про це говорити, але щоб не впливало на нашу дружбу", — розповів постраждалий хлопчик. 

Після цього хлопці запропонували йому поїхати до одного району, щоб постріляти по пляшках із пневматичної зброї. Проте після стрільби по мішенях діти почали стріляти по своєму товаришеві. 

Нагадаємо, на початку грудня в російському Брянську 8-класниця влаштувала стрілянину просто посеред уроків у гімназії №5. Спершу вона вбила двох людей та ще чотирьох поранила, а тоді вчинила самогубство. 

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