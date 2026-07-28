Лицензии на Patriot и новый этап переговоров: что известно о встрече Зеленского и Трампа

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Кирилл Буданов. Фото: ОП

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Одними из главных тем встречи стали укрепление украинской противовоздушной обороны и активизация дипломатических усилий для достижения справедливого мира. Также во встречи в Белом доме принял участие глава ОП Кирилл Буданов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Какие вопросы обсудили Зеленский и Трамп

Переговоры в Овальном кабинете длились чуть менее часа и проходили в закрытом формате. В состав украинской делегации впервые во время встречи в Белом доме вошел глава ОП Кирилл Буданов. Американскую сторону, помимо Дональда Трампа, представляли госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

По словам Зеленского, в ходе переговоров стороны подробно обсудили укрепление украинской системы ПВО, возможность передачи лицензий на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, а также вопросы дальнейшего сотрудничества в области обороны между Украиной и США.

Украинская и американская делегации. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Кирилл Буданов после встречи сообщил, что Киев и Вашингтон договорились активизировать переговорный процесс на всех уровнях. По его словам, стороны также определили дальнейшие шаги, которые должны приблизить достижение справедливого и устойчивого мира.

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса положительно оценил результаты встречи. По его словам, переговоры добавили оптимизм по дальнейшему сотрудничеству между странами. Также Палиса отметил, что после встречи пополнил свою коллекцию самым большим коином.

Положительно переговоры оценили и в Белом доме.

Президент Трамп завершил встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьер-министром Нетаньяху. Обе встречи прошли в позитивной и продуктивной атмосфере! — Каролина Левитт (@PressSec) 28 июля 2026

Пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт заявила, что встреча Зеленского и Трампа прошла "позитивно и конструктивно".

Как ранее сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В состав украинской делегации на встрече вошел глава Офиса президента Кирилл Буданов, который принял участие в обсуждении вопросов дальнейшего сотрудничества между Украиной и США.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Вашингтоне состоялась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В Киеве рассчитывают, что эти переговоры могут стать важным шагом на пути к получению новой военной поддержки от Соединенных Штатов.