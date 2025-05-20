BBC уволила Гарри Линекера из-за скандального сообщения о сионизме

Гари Линекер. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Британская телерадиовещательная корпорация BBC уволила Гари Линекера. Причиной стал скандальный пост в Instagram о сионизме.

Об этом сообщает SkyNews.

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Увольнение Гари Линекера

Линекер был самым высокооплачиваемым ведущим компании. Он поделился видео палестинской лоббистской группы, где была изображена крыса — символ, который часто воспринимается как антисемитский.

Впоследствии Линекер решил попросить прощения.

"В Instagram я репостил материал, который, как я впоследствии узнал, содержал оскорбительные ссылки. Я очень сожалею об этих ссылках. Я бы никогда сознательно не распространял ничего антисемитского. Публикация была удалена, как только я узнал о проблеме", — отметил он.

Хотя Линекер попросил прощения и удалил сообщение, компания признала его действия неприемлемыми.

"Когда кто-то делает ошибку, это стоит BBC репутации", — заявил генеральный директор BBC Тим Дейви.

Бывший футболист сборной Англии и один из самых результативных ее игроков Линекер работал ведущим программы Match of the Day с 1999 года. Его годовая зарплата на BBC составляла 1,7 миллиона британских фунтов стерлингов. Он больше не будет освещать Чемпионат мира.

Напомним, харьковский "Металлист 1925" должен искать нового главного тренера, поскольку клуб отстранил Патрика Ван Леувена.

Кроме того, тренер "Шахтера" Марино Пушич намекнул на свое возможное увольнение из клуба.