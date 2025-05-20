BBC звільнила Гарі Лінекера через скандальний допис про сіонізм

Гарі Лінекер. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Британська телерадіомовна корпорація BBC звільнила Гарі Лінекера. Причиною став скандальний допис в Instagram про сіонізм.

Про це повідомляє SkyNews.

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Звільнення Гарі Лінекера

Лінекер був найвисокооплачуванішим ведучим компанії. Він поділився відео палестинської лобістської групи, де було зображено щура — символ, що часто сприймається як антисемітський.

Згодом Лінекер вирішив попросити пробачення.

"В Instagram я репостив матеріал, який, як я згодом дізнався, містив образливі посилання. Я дуже шкодую про ці посилання. Я б ніколи свідомо не поширював нічого антисемітського. Публікацію було видалено, щойно я дізнався про проблему", — зазначив він.

Хоча Лінекер попросив пробачення та видалив допис, компанія визнала його дії неприйнятними.

"Коли хтось робить помилку, це коштує BBC репутації", — заявив генеральний директор BBC Тім Дейві.

Колишній футболіст збірної Англії та один із найрезультативніших її гравців Лінекер працював ведучим програми Match of the Day з 1999 року. Його річна зарплата на BBC становила 1,7 мільйона британських фунтів стерлінгів. Він більше не висвітлюватиме Чемпіонат світу.

Нагадаємо, харківський "Металіст 1925" мусить шукати нового головного тренера, оскільки клуб відсторонив Патріка Ван Леувена.

Крім того, тренер "Шахтаря" Маріно Пушич натякнув на своє можливе звільнення з клубу.