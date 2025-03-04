Школа Супергероев в Украине — где работают и для чего нужны

Девочка на уроке. Фото: НУШ

Лихтенштейн выделил 250 тысяч франков на обустройство в Украине пяти школ Супергероев. Также страна финансово поддержала строительство домов семейного в двух городах.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на брифинге, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам Сибиги, первые учебные комнаты для детей, пострадавших от войны и находящихся в больнице, открыли во Львове. В общем, таких пространств будет пять, на их обустройство было выделено 250 тысяч швейцарских франков.

"Мы сегодня здесь во Львове вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской и министром иностранных дел Лихтенштейна Доминик Гаслер официально открыли школы Супергероев на базе больницы "Охматдет" и Западноукраинского специализированного детского медицинского центра", — сказал министр.

Также глава МИД обсудил с Гаслер дальнейшие шаги в восстановлении Украины, в сфере международного права, санкционной политики, экономического восстановления и гуманитарной поддержки.

"И уже сейчас Лихтенштейн помогает восстанавливать Украину. Было выделено 8 миллионов швейцарских франков на ближайшие четыре года. Еще 800 тысяч швейцарских франков были выделены через ЕБРР для проектов связанных с Украиной. В том числе Лихтенштейн поддерживает строительство домов семейного типа в Полтаве и Фастове, а также в целом пяти современных пространств школы Супергероев, о которых я уже упоминал", — подытожил Сибига.

Ранее мы писали, что Укрзализныця запустила первый детский вагон в поезде международного сообщения Киев — Кишинев.

Также мы сообщали, что Первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди Турции Эмине Эрдоган посетили в Анкаре детский дом, где разместили эвакуированных из Одессы детей с инвалидностью.