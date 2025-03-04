Школа Супергероїв в Україні — де працюють і для чого потрібні

Дівчинка на уроці. Фото: НУШ

Ліхтенштейн виділив 250 тисяч франків на облаштування в Україні п'яти шкіл Супергероїв. Також країна фінансово підтримала будівництво будинків сімейного у двох містах.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на брифінгу, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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За словами Сибіги, перші навчальні кімнати для діток, які постраждали від війни і перебувають у лікарні, відкрили у Львові. Загалом, таких просторів буде п'ять, на їх облаштування було виділено 250 тисяч швейцарських франків.

"Ми сьогодні тут у Львові разом з першою леді України Оленою Зеленською та пані міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер офіційно відкрили школи Супергероїв на базі лікарні "Охмадит" та Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру", — сказав міністр.

Також очільник МЗС обговорив Гаслер з подальші кроки у відбудові України, у сфері міжнародного права, санкційної політики, економічного відновлення та гуманітарної підтримки.

"І вже зараз Ліхтенштейн допомагає відновлювати Україну. Було виділено 8 мільйонів швейцарських франків на найближчі чотири роки. Ще 800 тисяч швейцарських франків були виділені через ЄБРР для проєктів пов'язаних з Україною. У тому числі Ліхтенштейн підтримує будівництво будинків сімейного типу в Полтаві та Фастові, а також загалом п'яти сучасних просторів школи Супергероїв, про які я вже згадував", — підсумував Сибіга.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон у потязі міжнародного сполучення Київ — Кишинів.

Також ми повідомляли, що Перша леді України Олена Зеленська і перша леді Туреччини Еміне Ердоган відвідали в Анкарі дитячий будинок, де розмістили евакуйованих з Одеси дітей з інвалідністю.