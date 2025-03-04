Школа Супергероїв в Україні — де працюють і для чого потрібні

Ліхтенштейн допоміг облаштувати в Україні школи Супергероїв
Ліхтенштейн виділив 250 тисяч франків на облаштування в Україні п'яти шкіл Супергероїв. Також країна фінансово підтримала будівництво будинків сімейного у двох містах.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на брифінгу, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Ліхтенштейн виділив допомогу Україні
За словами Сибіги, перші навчальні кімнати для діток, які постраждали від війни і перебувають у лікарні, відкрили у Львові. Загалом, таких просторів буде п'ять, на їх облаштування було виділено 250 тисяч швейцарських франків.
"Ми сьогодні тут у Львові разом з першою леді України Оленою Зеленською та пані міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер офіційно відкрили школи Супергероїв на базі лікарні "Охмадит" та Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру", — сказав міністр.
Також очільник МЗС обговорив Гаслер з подальші кроки у відбудові України, у сфері міжнародного права, санкційної політики, економічного відновлення та гуманітарної підтримки.
"І вже зараз Ліхтенштейн допомагає відновлювати Україну. Було виділено 8 мільйонів швейцарських франків на найближчі чотири роки. Ще 800 тисяч швейцарських франків були виділені через ЄБРР для проєктів пов'язаних з Україною. У тому числі Ліхтенштейн підтримує будівництво будинків сімейного типу в Полтаві та Фастові, а також загалом п'яти сучасних просторів школи Супергероїв, про які я вже згадував", — підсумував Сибіга.
Раніше ми писали, що Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон у потязі міжнародного сполучення Київ — Кишинів.
Також ми повідомляли, що Перша леді України Олена Зеленська і перша леді Туреччини Еміне Ердоган відвідали в Анкарі дитячий будинок, де розмістили евакуйованих з Одеси дітей з інвалідністю.
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