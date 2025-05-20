Врач хотел получить от мужчины деньги за избежание мобилизации — как его наказал суд

Врач. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Кировоградской области врач-невропатолог требовал у военнообязанного взятку. За деньги он обещал мужчине повлиять на решение медицинской комиссии.

Об этом говорится в приговоре, который Компанеевский районный суд Кировоградской области вынес 15 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант в мае 2023 года получил от военнообязанного 40 тысяч гривен. За эту сумму врач должен был повлиять на решение членов ВВК, чтобы те исключили его "клиента" с воинского учета.

О преступлении пациент сообщил в заявлении правоохранителям. Мужчина пожаловался и на врача, и на члена медицинской комиссии, отметив, что те требовали у него деньги. На иждивении у этого мужчины есть трое несовершеннолетних детей, однако о том, что это дает ему право на отсрочку, военнообязанный якобы не знал.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Медик заявил, что хотел получить от пациента не взятку за освобождение от военной службы, а лишь материальную благодарность за лечение, объяснив это тем, что "жить как-то надо". Также подсудимый добавил, что является обычным врачом, поэтому не мог повлиять на кого-то, чтобы военнообязанный получил освобождение от военной службы. Деньги, по словам обвиняемого, ему подбросили.

Суд пришел к выводу, что вина подсудимого подтверждается фактами, в частности сохранились видеозаписи, на которых врач с пациентом и членом ВВК говорили об избежании военной службы. Мужчину приговорили к 2,5 года лишения свободы. Сейчас судебное решение еще можно обжаловать.

Напомним, в Одесской области мужчина дважды игнорировал повестки и не прошел медицинскую комиссию. За содеянное он должен заплатить штраф.

Также мы сообщали, что в Харькове вынесли приговор мужчине, который ранил друга ножом в почку. Его приговорили к испытательному сроку.