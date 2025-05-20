Лікар хотів отримати від чоловіка гроші за уникнення мобілізації — як його покарав суд

Лікар. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Кіровоградській області лікар-невропатолог вимагав у військовозобов'язаного хабар. За гроші він обіцяв чоловіку вплинути на рішення медичної комісії.

Про це йдеться у вироку, який Компаніївський районний суд Кіровоградської області ухвалив 15 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант у травні 2023 року отримав від військовозобов'язаного 40 тисяч гривень. За цю суму лікар мав вплинути на рішення членів ВЛК, аби ті виключили його "клієнта" з військового обліку.

Про злочин пацієнт повідомив у заяві правоохоронців. Чоловік поскаржився і на лікаря, і на члена медичної комісії, зазначивши, що ті вимагали в нього гроші. На утриманні в цього чоловіка є троє неповнолітніх дітей, однак про те, що це дає йому право на відстрочку, військовозобов'язаний нібито не знав.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Медик заявив, що хотів отримати від пацієнта не хабар за звільнення від військової служби, а лише матеріальну подяку за лікування, пояснивши це тим, що "жити якось треба". Також підсудний додав, що є звичайним лікарем, тому не міг вплинути на когось, аби військовозобов'язаний отримав звільнення від військової служби. Гроші, за словами обвинуваченого, йому підкинули.

Суд дійшов висновку, що вина підсудного підтверджується фактами, зокрема збереглися відеозаписи, на яких лікар із пацієнтом і членом ВЛК говорили про уникнення військової служби. Чоловіка засудили до 2,5 року позбавлення волі. Наразі судове рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік двічі ігнорував повістки та не пройшов медичну комісію. За скоєне він має сплатити штраф.

Також ми повідомляли, що в Харкові винесли вирок чоловіку, який поранив друга ножем у нирку. Його засудили до іспитового терміну.