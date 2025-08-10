Европейские лидеры призвали Трампа отстаивать интересы Украины во время встречи с Путиным на Аляске

Владимир Зеленский вместе с лидерами европейских стран. Фото: Офис президента

Лидеры ЕС призвали Трампа защищать интересы Украины во время переговоров с Путиным. Они подписали совместное заявление, с которым обратились к американскому президенту.

Заявление опубликовано на официальном государственном сайте Великобритании.

О чем говорится в заявлении к Трампу

В совместном заявлении руководители государств отметили, что любой диалог с Россией возможен только при условии прекращения огня и обеспечения ключевых интересов безопасности Украины и Европы.

Они подчеркнули необходимость предоставления Украине надежных и действенных гарантий безопасности, которые позволят ей эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Лидеры ЕС также подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины и заявили, что любые содержательные переговоры могут начаться только после прекращения огня или значительного снижения интенсивности боевых действий.

Отмечено, что мир в Украине невозможен без участия самой Украины. Международные границы нельзя менять силой, а линия фронта, которая существует сейчас, должна стать отправной точкой для любых переговоров.

Совместное заявление подписали: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стабб.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Президенты обсудили готовность европейских партнеров предотвратить любые попытки России ввести мир в заблуждение.

Также Зеленский пообщался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Лидеры стран говорили о дипломатической ситуации и дальнейшем взаимодействии.