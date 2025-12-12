Видео
Либанова объяснила, как война повлияла на миграцию в Украине

Либанова объяснила, как война повлияла на миграцию в Украине

Дата публикации 12 декабря 2025 09:35
Либанова объяснила почему во время войны украинцы выбирают сельскую местность
Директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова. Фото: Новини.LIVE

Во время полномасштабной войны украинцы все чаще выбирают для проживания сельскую местность, несмотря на ограниченные возможности для трудоустройства. Основной причиной такого выбора является безопасность и относительная тишина по сравнению с крупными городами, которые регулярно подвергаются обстрелам.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Украинцы все чаще выезжают жить в села

По ее словам, во время боевых действий люди стремятся уехать из мегаполисов и временно поселиться в селах, где спокойнее и реже раздаются взрывы.

В то же время эксперт обратила внимание, что в сельской местности значительно меньше возможностей для стабильной занятости.

"Я просто это вижу. Тоже бывает, так подскакиваешь, но не так страшно. С другой стороны в селе работы не так, чтобы была", — отметила Либанова.

После завершения войны, по убеждению Либановой, тенденция изменится. Она прогнозирует возвращение населения в города, прежде всего в крупные урбанистические центры.

"В основном это будут города метрополисы, то есть это Киев. Я все же уверена, что это будет Харьков, Львов, Днепр, Одесса, вероятно Запорожье, если оно выйдет из фарватера Днепра и начнет самостоятельно развиваться. Донецк, возможно, не знаю",- заявила демограф.

украинцы Украина жилье война в Украине переезд
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
