Лібанова пояснила чому під час війни українці обирають сільську місцевість

Директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова. Фото: Новини.LIVE

Під час повномасштабної війни українці дедалі частіше обирають для проживання сільську місцевість, попри обмежені можливості для працевлаштування. Основною причиною такого вибору є безпека і відносна тиша порівняно з великими містами, які регулярно зазнають обстрілів.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Реклама

Читайте також:

Українці дедалі частіше виїжджають жити у села

За її словами, під час бойових дій люди прагнуть виїхати з мегаполісів і тимчасово оселитися у селах, де спокійніше й рідше лунають вибухи.

Водночас експертка звернула увагу, що в сільській місцевості значно менше можливостей для стабільної зайнятості.

"Я просто це бачу. Теж буває, так підскакуєш, але не так страшно. З другого боку в селі роботи не так, щоб була", — зазначила Лібанова.

Після завершення війни, на переконання Лібанової, тенденція зміниться. Вона прогнозує повернення населення до міст, насамперед до великих урбаністичних центрів.

"Переважною мірою це будуть міста метрополіси, тобто це Київ. Я все ж таки впевнена, що це буде Харків, Львів, Дніпро, Одеса, імовірно Запоріжжя, якщо воно вийде з фарватеру Дніпра і почне самостійно розвиватися. Донецьк, можливо, не знаю", — заявила демографиня.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писав про те, чим вигідно на час війни переїхати в село.

Тим часом аналітики помітили цікаву тенденцію — українці мають нові вимоги до вибору квартир для оренди під час блекаутів.