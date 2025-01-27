Олег Ляшко матом обратился к украинцам, которые покупают дорогие автомобили — видео

Экс-нардеп и военный Олег Ляшко. Фото: instagram.com/liashko

Бывший народный депутат и действующий военнослужащий ВСУ Олег Ляшко, впервые за долгое время появился в публичном пространстве. Он обратился к украинцам с острым замечанием.

Свое видеосообщение он опубликовал в Telegram в понедельник, 27 января.

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В своём заявлении Ляшко отметил, что на фоне войны и постоянных обстрелов украинцы продолжают тратить огромные суммы на новые автомобили, в том числе роскошные модели.

"В 2024 году украинцы потратили 125 миллиардов гривен на новые автомобили, что на 18% больше по сравнению с 2023-м", — подчеркнул военный.

Экс-нардеп добавил, что на фронте россияне ежедневно уничтожают автомобили, которые жизненно необходимы военным.

"Этой ночью россияне обстреляли одну из моих позиций, сожгли автомобиль и два больших дрона. На прошлой неделе мы потеряли три автомобиля из-за работы российских FPV-дронов. Эта нация точно понимает, что происходит? Это к тем, кто покупает новые авто, в том числе Bentley, вместо того чтобы приобрести пикапы и отправить их на фронт, где транспорт — это расходный материал, который ежедневно уничтожают. Вы, кто покупает новые авто, вы точно понимаете, что происходит в нашей стране? Вы понимаете, что эта страна борется за выживание? Что мы еле стоим под натиском врага. И каждое авто здесь на фронте - как золото, как кровь. И вы покупаете новые авто?" — заявил Ляшко.

Напомним, Олег Ляшко, бывший народный депутат Украины, стал новым командиром батальона беспилотных систем управления в отдельной механизированной бригаде. Такое назначение было осуществлено после соответствующего ходатайства и принятия плана по перемещению командира 63-й ОМБР. Бойцы подразделения были новым руководством и критиковали Ляшко за его некомпетентность.