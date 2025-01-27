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Ляшко вперше за три роки з'явився на публіці і дорікнув українцям

27 січня 2025 21:22
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Олег Ляшко матюками звернувся до українців, які купують дорогі автомобілі — відео
Екснардеп та військовий Олег Ляшко. Фото: instagram.com/liashko
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Колишній народний депутат та діючий військовослужбовець ЗСУ Олег Ляшко, вперше за довгий час з'явився у публічному просторі. Він звернувся до українців із гострим зауваженням.

Своє відеоповідомлення він опублікував у Telegram в понеділок, 27 січня.

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У своїй заяві Ляшко зауважив, що на тлі війни та постійних обстрілів, українці продовжують витрачати величезні суми на нові автомобілі, у тому числі розкішні моделі.

"У 2024 році українці витратили 125 мільярдів гривень на нові автівки, що на 18% більше порівняно з 2023-м", — зазначив військовий.

Екснардеп додав, на фронті росіяни щодня знищують автомобілі, які є життєво важливими для військових.

"Росіяни цієї ночі обстріляли одну з моїх позицій, спалили автомобіль і два великі дрони. За минулий тиждень ми втратили три авто через роботу російських FPV. Ця нація точно розуміє, що відбувається? Це до тих, хто купує нові авто, зокрема Бентлі, замість того, щоб придбати пікапи і відправити їх на фронт, де транспорт — це розхідний матеріал, який щодня знищують. Ви, хто купує нові авто, ви точно розумієте, що відбувається в нашій країні? Ви розумієте, що ця країна бореться за виживання? Що ми ледве стоїмо під натиском ворога. І кожне авто тут на фронті Я— як золото, як кров. І ви купуєте нові авто?" — заявив Ляшко.

Нагадаємо, Олег Ляшко, колишній народний депутат України, став новим командиром батальйону безпілотних систем управління в окремій механізованій бригаді. Таке призначення було здійснено після відповідного клопотання та ухвалення плану щодо переміщення командира 63-ї ОМБР. Бійці підрозділу були новим керівництвом і критикували Ляшка за його некомпетентність.

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