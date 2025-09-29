Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ляшко ответил, работает ли Институт кардиологии после атаки РФ

Ляшко ответил, работает ли Институт кардиологии после атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 23:58
Ляшко заявил, что в Институте кардиологии вывели из эксплуатации один из этажей
Виктор Ляшко в поврежденном Институте кардиологии. Фото: facebook.com/viktor.liashko

В Киеве во время масштабной атаки РФ, 28 сентября, был поврежден Институт кардиологии имени Стражеско НАМН Украины. Сейчас специалисты изучают масштабы повреждений, но в то же время известно, что из эксплуатации вывели только четвертый этаж здания.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

Реклама
Читайте также:

Что известно о последствиях атаки РФ по Институту кардиологии

"Ведущий Институт кардиологии имени Стражеско в воскресенье утром был поврежден российскими "шахедами". Сегодня мы были там с президентом Академии медицинских наук, отработали дальнейшие шаги", — сообщил Ляшко.

Он сообщил, что на правительственном совещании премьер-министр Юлия Свириденко поручила привлечь агентство по вопросам восстановления, чтобы оперативно восстановить институт и обеспечить его полноценную работу.

Ляшко добавил, что сейчас не работает только один этаж. Поэтому он выразил надежду, что это будет решено в ближайшее время. Кроме того, у себя на Facebook он написал, что лично посетил объект.

Ляшко заявив, що в Інституті кардіології вивели з експлуатації один із поверхів - фото 1
Виктор Ляшко в поврежденном Институте кардиологии. Фото: facebook.com/viktor.liashko

"Сегодня только один этаж вывели из эксплуатации, все остальные работают. Поэтому будем надеяться, что как можно скорее заработает и тот четвертый этаж. Сейчас работают эксперты для того, чтобы оценить повреждения. Я думаю, что мы до конца недели этой уже будем понимать дальнейшие дедлайны для восстановления заведения", — резюмировал министр.

Напомним, что в ночь на 28 сентября россияне выпустили по Украине 595 дронов и 48 ракет. Силам ПВО удалось сбить и подавить 611 воздушных целей — 568 дронов и 43 ракеты.

Также мы показывали, как выглядит жилой дом в Соломенском районе Киева, куда попала армия РФ.

Виктор Ляшко Киев обстрелы война в Украине институт разрушения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации