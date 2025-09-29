Ляшко заявил, что в Институте кардиологии вывели из эксплуатации один из этажей

Виктор Ляшко в поврежденном Институте кардиологии. Фото: facebook.com/viktor.liashko

В Киеве во время масштабной атаки РФ, 28 сентября, был поврежден Институт кардиологии имени Стражеско НАМН Украины. Сейчас специалисты изучают масштабы повреждений, но в то же время известно, что из эксплуатации вывели только четвертый этаж здания.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

Что известно о последствиях атаки РФ по Институту кардиологии

"Ведущий Институт кардиологии имени Стражеско в воскресенье утром был поврежден российскими "шахедами". Сегодня мы были там с президентом Академии медицинских наук, отработали дальнейшие шаги", — сообщил Ляшко.

Он сообщил, что на правительственном совещании премьер-министр Юлия Свириденко поручила привлечь агентство по вопросам восстановления, чтобы оперативно восстановить институт и обеспечить его полноценную работу.

Ляшко добавил, что сейчас не работает только один этаж. Поэтому он выразил надежду, что это будет решено в ближайшее время. Кроме того, у себя на Facebook он написал, что лично посетил объект.

"Сегодня только один этаж вывели из эксплуатации, все остальные работают. Поэтому будем надеяться, что как можно скорее заработает и тот четвертый этаж. Сейчас работают эксперты для того, чтобы оценить повреждения. Я думаю, что мы до конца недели этой уже будем понимать дальнейшие дедлайны для восстановления заведения", — резюмировал министр.

Напомним, что в ночь на 28 сентября россияне выпустили по Украине 595 дронов и 48 ракет. Силам ПВО удалось сбить и подавить 611 воздушных целей — 568 дронов и 43 ракеты.

