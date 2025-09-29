Відео
Головна Новини дня Ляшко відповів, чи працює Інститут кардіології після атаки РФ

Ляшко відповів, чи працює Інститут кардіології після атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 23:58
Ляшко заявив, що в Інституті кардіології вивели з експлуатації один із поверхів
Віктор Ляшко у пошкодженому Інституті кардиології. Фото: facebook.com/viktor.liashko

У Києві під час масштабної атаки РФ, 28 вересня, було пошкоджено Інститут кардіології імені Стражеска НАМН України. Наразі фахівці вивчають масштаби пошкоджень, але водночас відомо, що з експлуатації вивели лише четвертий поверх будівлі.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

Що відомо про наслідки атаки РФ по Інституту кардіології

"Провідний Інститут кардіології імені Стражеска в неділю вранці був пошкоджений російськими "шахедами". Сьогодні ми були там з президентом Академії медичних наук, відпрацювали подальші кроки", — повідомив Ляшко.

Він поінформував, що на урядовій нараді прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила залучити агентство з питань відновлення, щоб оперативно відновити інститут та забезпечити його повноцінну роботу.

Ляшко додав, що наразі не працює лише один поверх. Тому він висловив надію, що це буде вирішено найближчим часом. Окрім того, у себе на Facebook він написав, що особисто відвідав об'єкт.

Ляшко заявив, що в Інституті кардіології вивели з експлуатації один із поверхів - фото 1
Віктор Ляшко у пошкодженому Інституті кардиології. Фото: facebook.com/viktor.liashko

"Сьогодні тільки один поверх вивели з експлуатації, всі інші працюють. Тому будемо мати надію, що якомога швидше запрацює і той четвертий поверх. Зараз працюють експерти для того, щоб оцінити пошкодження. Я думаю, що ми до кінця тижня цього вже будемо розуміти подальші дедлайни для відновлення закладу", — резюмував міністр.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 вересня росіяни випустили по Україні 595 дронів та 48 ракет. Силам ППО вдалося збити та подавити 611 повітряних цілей — 568 дронів та 43 ракети.

Також ми показували, як виглядає житловий будинок у Солом'янському районі Києва, куди влучила армія РФ.

Віктор Ляшко Київ обстріли війна в Україні інститут руйнування
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
