Новые требования для парковки водителей с инвалидностью — что предусматривает законопроект 14411

Установка таблички на паркоместах. Фото: пресс-служба Львовского горсовета

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14411, направленный на упорядочение пользования льготами для водителей с инвалидностью и лиц, которые их перевозят. Он предлагает предоставлять такие льготы только при условии наличия на транспортном средстве специального опознавательного знака "Лицо с инвалидностью".

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Реклама

Читайте также:

Закон на сайте Рады. Фото: скриншот

Парковка для водителей или пассажиров с инвалидностью — что изменится

Инициатором данного документа является Кабинет министров. Он же и будет определять форму и порядок использования знака "Лицо с инвалидностью".

Законопроект предусматривает обязательное выделение на парковках всех форм собственности не менее 10% мест (но не менее одного) для бесплатной парковки автомобилей лиц с инвалидностью или тех, кто их перевозит. Такие места должны быть надлежащим образом обозначены дорожными знаками и разметкой.

Важным условием является то, что водитель должен иметь при себе документы, подтверждающие его инвалидность или пассажира, в бумажном или электронном виде.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать беспрепятственному доступу водителей с инвалидностью к парковочным местам, созданию лучших условий для социальной интеграции лиц с инвалидностью и повышению уровня защиты прав ветеранов, вернувшихся с войны и имеющих тяжелые травмы (ранения) или заболевания, в частности тех, кто получил статус "лицо с инвалидностью".

Напомним, ранее сообщалось, какая категория лиц с инвалидностью сможет получить от государства портативные зарядные станции.

Также мы писали, какие выплаты предусмотрены в феврале для людей с инвалидностью III группы.