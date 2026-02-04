Новые требования для парковки водителей с инвалидностью — что предусматривает законопроект 14411

Льготы для водителей лиц с инвалидностью — что предлагают Раде
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14411, направленный на упорядочение пользования льготами для водителей с инвалидностью и лиц, которые их перевозят. Он предлагает предоставлять такие льготы только при условии наличия на транспортном средстве специального опознавательного знака "Лицо с инвалидностью".
Парковка для водителей или пассажиров с инвалидностью — что изменится
Инициатором данного документа является Кабинет министров. Он же и будет определять форму и порядок использования знака "Лицо с инвалидностью".
Законопроект предусматривает обязательное выделение на парковках всех форм собственности не менее 10% мест (но не менее одного) для бесплатной парковки автомобилей лиц с инвалидностью или тех, кто их перевозит. Такие места должны быть надлежащим образом обозначены дорожными знаками и разметкой.
Важным условием является то, что водитель должен иметь при себе документы, подтверждающие его инвалидность или пассажира, в бумажном или электронном виде.
Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать беспрепятственному доступу водителей с инвалидностью к парковочным местам, созданию лучших условий для социальной интеграции лиц с инвалидностью и повышению уровня защиты прав ветеранов, вернувшихся с войны и имеющих тяжелые травмы (ранения) или заболевания, в частности тех, кто получил статус "лицо с инвалидностью".
