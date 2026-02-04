Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Льготы для водителей лиц с инвалидностью — что предлагают Раде

Льготы для водителей лиц с инвалидностью — что предлагают Раде

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 11:25
Новые требования для парковки водителей с инвалидностью — что предусматривает законопроект 14411
Установка таблички на паркоместах. Фото: пресс-служба Львовского горсовета

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14411, направленный на упорядочение пользования льготами для водителей с инвалидностью и лиц, которые их перевозят. Он предлагает предоставлять такие льготы только при условии наличия на транспортном средстве специального опознавательного знака "Лицо с инвалидностью".

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Реклама
Читайте также:
закон
Закон на сайте Рады. Фото: скриншот

Парковка для водителей или пассажиров с инвалидностью — что изменится

Инициатором данного документа является Кабинет министров. Он же и будет определять форму и порядок использования знака "Лицо с инвалидностью".

Законопроект предусматривает обязательное выделение на парковках всех форм собственности не менее 10% мест (но не менее одного) для бесплатной парковки автомобилей лиц с инвалидностью или тех, кто их перевозит. Такие места должны быть надлежащим образом обозначены дорожными знаками и разметкой.

Важным условием является то, что водитель должен иметь при себе документы, подтверждающие его инвалидность или пассажира, в бумажном или электронном виде.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать беспрепятственному доступу водителей с инвалидностью к парковочным местам, созданию лучших условий для социальной интеграции лиц с инвалидностью и повышению уровня защиты прав ветеранов, вернувшихся с войны и имеющих тяжелые травмы (ранения) или заболевания, в частности тех, кто получил статус "лицо с инвалидностью".

Напомним, ранее сообщалось, какая категория лиц с инвалидностью сможет получить от государства портативные зарядные станции.

Также мы писали, какие выплаты предусмотрены в феврале для людей с инвалидностью III группы.

Верховная Рада закон авто инвалидность лицо с инвалидностью
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации