Україна
Головна Новини дня Пільги для водіїв осіб з інвалідністю — що пропонують Раді

Пільги для водіїв осіб з інвалідністю — що пропонують Раді

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 11:25
Нові вимоги для паркування водії з інвалідністю — що передбачає законопроєкт 14411
Встановлення таблички на паркомісцях. Фото: пресслужба Львівської міськради

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14411, спрямований на впорядкування користування пільгами для водіїв з інвалідністю та осіб, які їх перевозять. Він пропонує надавати такі пільги лише за умови наявності на транспортному засобі спеціального розпізнавального знака "Особа з інвалідністю".

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

закон
Закон на сайті Ради. Фото: скриншот

Паркування для водіїв чи пасажирів із інвалідністю — що зміниться

Ініціатором даного документа є Кабінет міністрів. Він же і буде визначати форму та порядок використання знака "Особа з інвалідністю".

Законопроєкт передбачає обов’язкове виділення на парковках усіх форм власності щонайменше 10% місць (але не менше одного) для безоплатного паркування автомобілів осіб з інвалідністю або тих, хто їх перевозить. Такі місця мають бути належно позначені дорожніми знаками та розміткою.

Важливою умовою є те, що водій повинен мати при собі документи, що підтверджують його інвалідність чи пасажира, у паперовому чи електронному вигляді.

Очікується, що прийняття законопроєкту сприятиме безперешкодному доступу водіїв з інвалідністю до паркувальних місць, створенню кращих умов для соціальної інтеграції осіб з інвалідністю та підвищенню рівня захисту прав ветеранів, які повернулися з війни і мають тяжкі травми (поранення) або захворювання, зокрема тих, хто отримав статус "особа з інвалідністю".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, яка категорія осіб із інвалідністю зможе отримати від держави портативні зарядні станції.

Також ми писали, які виплати передбачені в лютому для людей з інвалідністю ІІІ групи.

Верховна Рада закон авто інвалідність особа з інвалідністю
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
