В ночь на 14 декабря российская ПВО "отбила атаку беспилотников". В РФ заявляют, что он якобы летел на Москву – что известно

Атака беспилотников в РФ. Фото: российские СМИ

В ночь на 14 декабря российская ПВО "отразила атаку беспилотников ". В РФ заявляют, что он якобы улетал на Москву.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Читайте также:

Атака на Москву 14 декабря

По словам Собянина, силам ПВО в Наро-Фоминске удалось отбить атаку летевшего на Москву беспилотника.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он.

В РФ сообщили об атаке на Москву. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 14 декабря враг атаковал Одесщину. Спасатели работают на месте попадания.

Добавим, в результате вражеских обстрелов известно об 11 пострадавших. Среди них – 3 ребенка. В ГСЧС показали фото последствий очередной атаки россиян.