В ночь на 14 декабря российская ПВО "отбила атаку беспилотников". В РФ заявляют, что он якобы летел на Москву – что известно

Летел на Москву — в РФ заявили об атаке беспилотника
14 декабря 2023 03:54
Атака беспилотников в РФ. Фото: российские СМИ
В ночь на 14 декабря российская ПВО "отразила атаку беспилотников ". В РФ заявляют, что он якобы улетал на Москву.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Читайте также:
Атака на Москву 14 декабря
По словам Собянина, силам ПВО в Наро-Фоминске удалось отбить атаку летевшего на Москву беспилотника.
"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он.
Напомним, в ночь на 14 декабря враг атаковал Одесщину. Спасатели работают на месте попадания.
Добавим, в результате вражеских обстрелов известно об 11 пострадавших. Среди них – 3 ребенка. В ГСЧС показали фото последствий очередной атаки россиян.
Читайте Новини.LIVE!