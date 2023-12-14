У ніч проти 14 грудня російська ППО "відбила атаку безпілотників". У РФ заявляють, що він нібито летів на Москву - що відомо

Летів на Москву — у РФ заявили про атаку безпілотника
14 грудня 2023 03:54
Атака безпілотників на РФ. Фото: російські ЗМІ
У ніч проти 14 грудня російська ППО "відбила атаку безпілотників". У РФ заявляють, що він нібито летів на Москву.
Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.
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За словами Собяніна, силам ППО в Наро-Фомінську вдалося відбити атаку безпілотника, що летів на Москву.
"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає", — написав він.
Нагадаємо, у ніч проти 14 грудня ворог атакував Одещину. Рятувальники працюють на місці влучання.
Додамо, у результаті ворожих обстрілів відомо про 11 постраждалих. Серед них — 3 дитини. У ДСНС показали фото наслідків чергової атаки росіян.
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