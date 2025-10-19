Леся Никитюк отпраздновала 38-летие и показала лицо сына

Леся Никитюк со своим избранником. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Украинская телеведущая Леся Никитюк отметила свой 38-й день рождения и по-особенному поблагодарила судьбу за главный подарок в жизни, которым она называет рождение ребенка.

В честь праздника звезда поделилась серией трогательных кадров в Instagram.

На снимках Леся Никитюк держит четырехмесячного малыша на руках и кормит его грудью. Один из кадров стал особенно обсуждаемым: телеведущая частично показала лицо ребенка, чем растрогала поклонников.

Леся Никитюк с сыном. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Реакция на снимки Леси Никитюк

Под публикацией Никитюк написала, что теперь каждый день для нее — как день рождения, ведь с появлением ребенка ее жизнь наполнилась новыми смыслами и счастьем. Пост телеведущей стремительно набрал тысячи лайков и сотни комментариев.

Леся Никитюк показала ребенка. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Поклонники и коллеги Леси завалили ее поздравлениями, пожелав любви, тепла и спокойствия. Среди звезд, которые отметили публикацию, оказались Маша Ефросинина, Катя Осадчая и другие известные украинские ведущие, оставившие для Леси теплые слова поддержки и восхищения.

