Леся Никитюк впервые показала лицо сына — трогательные фото

Дата публикации 19 октября 2025 15:47
обновлено: 15:47
Леся Никитюк отпраздновала 38-летие и показала лицо сына
Леся Никитюк со своим избранником. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Украинская телеведущая Леся Никитюк отметила свой 38-й день рождения и по-особенному поблагодарила судьбу за главный подарок в жизни, которым она называет рождение ребенка.

В честь праздника звезда поделилась серией трогательных кадров в Instagram.

Читайте также:

На снимках Леся Никитюк держит четырехмесячного малыша на руках и кормит его грудью. Один из кадров стал особенно обсуждаемым: телеведущая частично показала лицо ребенка, чем растрогала поклонников.

Леся Никитюк
Леся Никитюк с сыном. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Реакция на снимки Леси Никитюк

Под публикацией Никитюк написала, что теперь каждый день для нее — как день рождения, ведь с появлением ребенка ее жизнь наполнилась новыми смыслами и счастьем. Пост телеведущей стремительно набрал тысячи лайков и сотни комментариев. 

Леся Никитюк
Леся Никитюк показала ребенка. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Поклонники и коллеги Леси завалили ее поздравлениями, пожелав любви, тепла и спокойствия. Среди звезд, которые отметили публикацию, оказались Маша Ефросинина, Катя Осадчая и другие известные украинские ведущие, оставившие для Леси теплые слова поддержки и восхищения. 

Напомним, ранее Леся Никитюк предупредила поклонников, что от ее имени действуют мошенники. 

Также популярная телеведущая продемонстрировала шикарный подарок, который сделал любимый мужчина звезды. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
