Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Леся Нікітюк уперше показала обличчя сина — зворушливі фото

Леся Нікітюк уперше показала обличчя сина — зворушливі фото

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 15:47
Оновлено: 16:04
Леся Нікітюк відсвяткувала 38-річчя та показала обличчя сина
Леся Нікітюк зі своїм обранцем. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Українська телеведуча Леся Нікітюк відзначила свій 38-й день народження і по-особливому подякувала долі за головний подарунок у житті, яким вона називає народження дитини.

На честь свята зірка поділилася серією зворушливих кадрів в Instagram.

Реклама
Читайте також:

На знімках Леся Нікітюк тримає чотиримісячного малюка на руках та годує його грудьми. Один із кадрів став особливо обговорюваним: телеведуча частково показала обличчя дитини, чим розчулила шанувальників.

Леся Никитюк
Леся Нікітюк із сином. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Реакція на знімки Лесі Нікітюк

Під публікацією Нікітюк написала, що тепер кожен день для неї — як день народження, адже з появою дитини її життя наповнилося новим змістом та щастям. Пост телеведучої стрімко набрав тисячі лайків та сотні коментарів.

Леся Никитюк
Леся Нікітюк показала дитину. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Шанувальники та колеги Лесі завалили її привітаннями, побажавши любові, тепла та спокою. Серед зірок, які відзначили публікацію, опинилися Маша Єфросиніна, Катя Осадча та інші відомі українські ведучі, які залишили для Лесі теплі слова підтримки та захоплення.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк попередила шанувальників, що від її імені діють шахраї.

Також популярна телеведуча продемонструвала шикарний подарунок, який зробив коханий чоловік зірки.

Леся Нікітюк акторка зіркова пара телеведучі мама
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації