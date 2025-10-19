Леся Нікітюк відсвяткувала 38-річчя та показала обличчя сина

Леся Нікітюк зі своїм обранцем. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Українська телеведуча Леся Нікітюк відзначила свій 38-й день народження і по-особливому подякувала долі за головний подарунок у житті, яким вона називає народження дитини.

На честь свята зірка поділилася серією зворушливих кадрів в Instagram.

Реклама

Читайте також:

На знімках Леся Нікітюк тримає чотиримісячного малюка на руках та годує його грудьми. Один із кадрів став особливо обговорюваним: телеведуча частково показала обличчя дитини, чим розчулила шанувальників.

Леся Нікітюк із сином. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Реакція на знімки Лесі Нікітюк

Під публікацією Нікітюк написала, що тепер кожен день для неї — як день народження, адже з появою дитини її життя наповнилося новим змістом та щастям. Пост телеведучої стрімко набрав тисячі лайків та сотні коментарів.

Леся Нікітюк показала дитину. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Шанувальники та колеги Лесі завалили її привітаннями, побажавши любові, тепла та спокою. Серед зірок, які відзначили публікацію, опинилися Маша Єфросиніна, Катя Осадча та інші відомі українські ведучі, які залишили для Лесі теплі слова підтримки та захоплення.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк попередила шанувальників, що від її імені діють шахраї.

Також популярна телеведуча продемонструвала шикарний подарунок, який зробив коханий чоловік зірки.