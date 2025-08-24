Таврийские игры в Украине — что вспоминают звезды украинского шоубизнеса

Певец Андрей Кише выступает во время 17-го Международного фестиваля "Таврийские Игры" в Каховке в 2008 году. Фото: УНИАН

"Таврийские игры" — это международный музыкальный фестиваль, который зародился в августе 1992 года в Каховке на Херсонщине, сейчас оккупированой российскими войсками. Последний раз фестиваль состоялся в 2008 году — тогда основатель проекта Николай Баграев заявил, что "Таврийские игры" выполнили свою историческую миссию и отошли в прошлое. Это фестиваль, который собрал целую эпоху украинской музыки, оставил после себя яркий след и стал частью культурного наследия страны.

По случаю 34-й годовщины Дня Независимости главный редактор Новини.LIVE Елена Халик расспросила украинских артистов об их воспоминаниях и мечтах, связанных с легендарным фестивалем "Таврийские игры".

Что украинские звезды вспоминают о "Таврийских играх"?

Для многих артистов участие в "Таврийских играх" стало важной страницей в творчестве. Тина Кароль признается, что эти события навсегда остались в ее памяти: "Воспоминания такие, что это навсегда память, навсегда фан, но человек красит место, а не место красит человека. Поэтому я за то, чтобы музыканты объединялись".

Настя Каменских вспоминает те годы как самый счастливый период: "На самом деле это были самые крутые годы моей жизни. Мы были такими, мне кажется, абсолютно другими, и счастливые, и свободные. Классно, что вообще у нас есть эти воспоминания. Надеемся, что мы сможем это повторить".

Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк поделился личной историей: в его гастрольном автобусе до сих пор лежит куртка с надписью "Таврийские игры".

"Это было то, о чем я мечтал, и эта мечта осуществилась. Очень снова хочется поехать туда, в Черноморские степи, в Каховку", — рассказал певец.

Надя Дорофеева расстроилась, что никогда не выступала на фестивале, но рассказала, как мечтала об этом с детства.

"Я смотрела по телевизору, мечтала, мечтала туда попасть, но я еще была маленькая тогда. И я только в фантазиях каких-то своих думала, что я туда когда-то приеду. И к сожалению, я их не застала, но я застала "Черноморские игры" и эту огромную сцену с супер звуком", — поделилась Дорофеева.

Влад Дарвин рассказал, что в свое время был горячим фанатом "Таврийских игр" и активно собирал все флаеры, автографы и был самым большим поклонником этого фестиваля.

Украинский продюсер и генеральный директор ООО "Телеодин" (телеканалы М1 и М2) Валентин Коваль рассказал, что каждый артист готовил собственную концертную программу, которую отрабатывали на "Таврийских играх".

"Они попадали в телеверсию, и после этого артисты с этими программами ездили по Украине год-два. Поэтому мы на "Таврийских" слышали всегда новые песни и понимали, куда развивается украинское шоу", — сказал он.

А певица Юлия Загорская, известная под псевдонимом "Мята", сказала, что мечтает и верит в то, что фестиваль "Таврийские игры" еще вернется.

"Я мечтала, для меня была мечта выступить на "Таврийских играх", на сцене "Таврийских игр". Потому что это легенда, мы всегда должны это помнить. И, вы знаете, я очень верю в то, что все вернется", — сказала она.

