Таврійські ігри в Україні — що пригадують зірки українського шоубізнесу

Співак Андрій Кіше виступає під час 17-го Міжнародного фестивалю ”Таврійські Ігри” в Каховці у 2008 році. Фото: УНІАН

"Таврійські ігри" — це міжнародний музичний фестиваль, яке зародилося у серпні 1992 року в Каховці на Херсонщині, яка нині окупована російськими військами. Востаннє фестиваль відбувся у 2008 році — тоді засновник проєкту Микола Баграєв заявив, що "Таврійські ігри" виконали свою історичну місію та відійшли в минуле. Це фестиваль, який зібрав цілу епоху української музики, залишив по собі яскравий слід і став частиною культурної спадщини країни.

З нагоди 34-ї річниці Дня Незалежності головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік розпитала українських артистів про їхні спогади та мрії, пов’язані з легендарним фестивалем "Таврійські ігри".

Що українські зірки пригадують про "Таврійські ігри"?

Для багатьох артистів участь у "Таврійських іграх" стала важливою сторінкою у творчості. Тіна Кароль зізнається, що ці події назавжди залишилися у її пам’яті: "Спогади такі, що це назавжди пам'ять, назавжди фан, але людина робить місце, а не місце робить людину. Тому я за те, щоб музиканти об'єднувалися".

Настя Каменських згадує ті роки як найщасливіший період: "Насправді це була найкрутіші роки мого життя. Ми були такими, мені здається, абсолютно іншими, і щасливі, і вільні. Класно, що взагалі в нас є ці спогади. Сподіваємося, що ми зможемо це повторити".

Соліст гурту "Тік" Віктор Бронюк поділився особистою історією: у його гастрольному автобусі навіть досі лежить куртка з написом "Таврійські ігри".

"Це була одна з моїх мрій, і ця мрія здійснилася. Дуже знову хочеться поїхати туди, в Чорноморські степи, в Каховку", — розповів співак.

Надя Дорофєєва засмутилася, що ніколи не виступала на фестивалі, але розповіла, як мріяла про це з дитинства.

"Я дивилася телевізором, мріяла, мріяла туди потрапити, але я ще була мала тоді. І я так тільки в фантазіях якихось своїх думала, що я туди колись приїду. І на жаль, я не застала, але я застала "Чорноморські ігри" і цю величезну сцену з супер звуком", — поділилася Дорофєєва.

Влад Дарвін розповів, що свого часу був палким фанатом "Таврійських ігор" та активно збирав усі флаєри, автографи і був найбільшим прихильником цього фестивалю.

Український продюсе та генеральний директор ТОВ "Телеодин" (телеканали М1 та М2) Валентин Коваль розповів, що кожен артист готував власну концертнру програму, яку відпрацьовували на "Таврійських іграх".

"Вони потрапляли в телеверсію, і після того артисти з тими програмами їздили по Україні рік-два, від того, як залежно, як складалася життя. Тому ми на "Таврійських" чули завжди нові пісні і розуміли, куди розвиваються українське шоу", — сказав він.

А співачка Юлія Загорська, яка відома під псевдонімом "М'ята", сказала, що мріє і вірить у те, що фестиваль "Таврійські ігри" іще повернеться.

"Я мріяла, для мене була мрія виступити на "Таврійських іграх", на сцені "Таврійських іграх". Тому що це легенда, ми завжди маємо це пам'ятати. І, ви знаєте, я дуже вірю в те, що все повернеться", — сказала вона.

Нагадаємо, українці зможуть побачити концерт до Дня Незалежності України сьогодні, 24 серпня.

