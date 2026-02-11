Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ледовая глыба упала возле людей в Луцке — видео

Ледовая глыба упала возле людей в Луцке — видео

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 13:30
В центре Луцка с крыши упала ледяная глыба рядом с людьми — видео
Ледовая глыба, которая упала с крыши. Фото: кадр из видео

В центре Луцка с крыши здания обвалилась массивная ледяная глыба. Инцидент едва не стал причиной трагедии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети в среду, 11 февраля.

Реклама
Читайте также:

Падение ледовой глыбы в Луцке

По сообщениям в сети, обошлось без пострадавших.

В то же время на обнародованных кадрах видно, как кусок льда падает прямо на мужчину, после чего он оказывается на земле.

Напомним, 12 февраля в Украину придет долгожданное потепление. Наталка Диденко отметила, что идут влажные теплые циклоны.

Ранее синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в Украине на День влюбленных.

погода видео Луцк опасность лед
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации