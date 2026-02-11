В центре Луцка с крыши упала ледяная глыба рядом с людьми — видео

Ледовая глыба упала возле людей в Луцке — видео
Дата публикации 11 февраля 2026 13:30
Ледовая глыба, которая упала с крыши. Фото: кадр из видео
В центре Луцка с крыши здания обвалилась массивная ледяная глыба. Инцидент едва не стал причиной трагедии.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети в среду, 11 февраля.
Падение ледовой глыбы в Луцке
По сообщениям в сети, обошлось без пострадавших.
В то же время на обнародованных кадрах видно, как кусок льда падает прямо на мужчину, после чего он оказывается на земле.
Напомним, 12 февраля в Украину придет долгожданное потепление. Наталка Диденко отметила, что идут влажные теплые циклоны.
Ранее синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в Украине на День влюбленных.
