В центре Луцка с крыши упала ледяная глыба рядом с людьми — видео

Ледовая глыба, которая упала с крыши. Фото: кадр из видео

В центре Луцка с крыши здания обвалилась массивная ледяная глыба. Инцидент едва не стал причиной трагедии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети в среду, 11 февраля.

Падение ледовой глыбы в Луцке

По сообщениям в сети, обошлось без пострадавших.

В то же время на обнародованных кадрах видно, как кусок льда падает прямо на мужчину, после чего он оказывается на земле.

