У центрі Луцька з даху впала крижана брила біля людей — відео

Льодова брила, яка впала з даху. Фото: кадр з відео

У центрі Луцька з даху будівлі обвалилася масивна крижана брила. Інцидент ледь не спричинив трагедію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі у середу, 11 лютого.

Падіння льодової брили у Луцьку

За повідомленнями в мережі, обійшлося без постраждалих.

Водночас на оприлюднених кадрах видно, як шматок льоду падає просто на чоловіка, після чого він опиняється на землі.

