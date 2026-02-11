Відео
Головна Новини дня Льодова брила впала біля людей у Луцьку — відео

Льодова брила впала біля людей у Луцьку — відео

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 13:30
У центрі Луцька з даху впала крижана брила біля людей — відео
Льодова брила, яка впала з даху. Фото: кадр з відео

У центрі Луцька з даху будівлі обвалилася масивна крижана брила. Інцидент ледь не спричинив трагедію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі у середу, 11 лютого.

Падіння льодової брили у Луцьку

За повідомленнями в мережі, обійшлося без постраждалих.

Водночас на оприлюднених кадрах видно, як шматок льоду падає просто на чоловіка, після чого він опиняється на землі.

Нагадаємо, 12 лютого до України прийде довгоочікуване потепління. Наталка Діденко зазначила, що йдуть вологі теплі циклони.

Раніше синоптики розповіли, чого очікувати від погоди в Україні на День закоханих.

погода відео Луцьк небезпека лід
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
