Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Организация Объединенных Наций игнорирует операцию украинских военных в Курской области. Он жалуется, что бойцы Сил обороны "используют западное оружие для совершения неизбирательных действий".

Об этом сообщает Reuters в среду, 25 сентября.

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"Именно там ежедневно бомбардируют жилые дома, социальные учреждения, мирных граждан, которые переезжают на своих автомобилях в более безопасные места", — сказал Лавров.

Он жалуется, что не слышал ни одного голоса от представителей ООН, ответственных за права человека.

Reuters отмечает, что в начале августа украинские войска перешли границу Курской области, и официальные лица заявили, что они захватили значительную часть территории и около 100 населенных пунктов.

Российский министр также решил предупредить восточноевропейские страны, которые были союзниками СССР во время холодной войны, а сейчас являются членами НАТО и Европейского Союза о том, что лидеры западных стран "пренебрежительно относятся к ним".

"Восточноевропейские страны, которые сейчас находятся под крылом НАТО или под крышей Европейского Союза, должны понимать, как к ним относятся их "хозяева", — добавил Лавров.

Напомним, российские войска атакуют Курскую область собственными управляемыми авиабомбами. За сутки враг сбрасывал 27 КАБов по региону, в чем потом может обвинять Украину.

Также подразделения Вооруженных сил Украины возобновили свои позиции возле села Железнянское в Донецкой области и продвинулись возле Камышевки Курской области в России. Однако на некоторых участках у российской армии тоже есть продвижение.