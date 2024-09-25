Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Організація Об'єднаних Націй ігнорує операцію українських військових у Курській області. Він скаржиться, що бійці Сил оборони "використовують західну зброю для вчинення невибіркових дій".

Про це повідомляє Reuters у середу, 25 вересня.

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"Саме там щодня бомбардують житлові будинки, соціальні установи, мирних громадян, які переїжджають на своїх автомобілях у безпечніші місця", — сказав Лавров.

Він скаржиться, що не чув жодного голосу від представників ООН, відповідальних за права людини.

Reuters зазначає, що на початку серпня українські війська перейшли кордон Курської області, і офіційні особи заявили, що вони захопили значну частину території і близько 100 населених пунктів.

Російський міністр також вирішив попередити східноєвропейські країни, які були союзниками СРСР під час холодної війни, а зараз є членами НАТО та Європейського Союзу про те, що лідери західних країн "зневажливо ставляться до них".

"Східноєвропейські країни, які зараз перебувають під крилом НАТО або під дахом Європейського Союзу, повинні розуміти, як до них ставляться їхні "господарі", — додав Лавров.

Нагадаємо, російські війська атакують Курську область власними керованими авіабомбами. За добу ворог скидав 27 КАБів по регіону, у чому потім може звинувачувати Україну.

Також підрозділи Збройних сил України відновили свої позиції біля села Залізнянське в Донецькій області та просунулися біля Комишівки Курської області в Росії. Проте на деяких ділянках російська армія теж має просування.