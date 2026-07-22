Лаура Лумер: после поездки в Украину многое оказалось неправдой

Лаура Лумер в Киеве возле разрушенного здания. Фото: Laura Loomer/X

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Американская активистка и политический обозреватель Лаура Лумер заявила, что ее взгляды на Украину изменились после поездки в эту страну. Она сообщила, что планирует опубликовать видео со своего визита и показать то, что увидела во время пребывания в Украине.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на пост Лауры Лумер в социальной сети X.

Лумер рассказала о впечатлениях от поездки и заявила о влиянии пропаганды

Американская политическая активистка Лаура Лумер заявила, что ее представления об Украине изменились после визита в страну. Об этом она написала в социальной сети X, отвечая на поздравления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по случаю ее приезда.

Лумер отметила, что ее поездка вызвала значительный резонанс, а также заявила, что уже опровергла часть информации, которую ранее считала правдивой.

По ее словам, многое из того, что она знала об Украине до визита, оказалось "искаженным или лишь частично правдивым". Активистка подчеркнула, что намерена остаться в Украине ещё некоторое время, чтобы продолжить свое исследование и "собрать факты".

Также Лумер сообщила, что планирует опубликовать видеоматериалы со своей поездки, чтобы ее аудитория могла увидеть ситуацию собственными глазами.

Отдельно американка высказала мнение о распространении российской пропаганды в информационном пространстве США. Она заявила, что часть представлений американцев об Украине может формироваться под влиянием дезинформации, и предположила, что Конгрессу США следует провести слушания по вопросу использования пропаганды для влияния на общественные настроения.

Лаура Лумер известна как американская политическая активистка и сторонница Дональда Трампа. Ее заявления часто вызывают широкий общественный резонанс в США.

Пост Лауры Лумер. Скриншот: X

Новини.LIVE сообщали, что в Офисе президента Украины отметили, что визит американской журналистки и политического комментатора Лауры Лумер может способствовать формированию более объективного представления о ситуации в Украине. Там подчеркнули, что личное знакомство с реалиями страны помогает лучше понять последствия российской агрессии.

Новини.LIVE также писали, что американская ультраправая блогерша и сторонница Дональда Трампа Лаура Лумер заявила, что ранее находилась под влиянием российской пропаганды и в течение длительного времени распространяла кремлевские тезисы об Украине. Об этом она рассказала в видеоблоге.