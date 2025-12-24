Видео
Сказки для украинских детей в США от Кэтрин Винник и Guzema

Сказки для украинских детей в США от Кэтрин Винник и Guzema

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 01:19
Кэтрин Винник озвучила древнюю легенду Закарпатья, чтобы собрать средства на операции для малышей с пороками сердца в Институте Амосова
Кэтрин Винник во время мероприятия бренда Guzema Fine Jewelry. Фото: Guzema Fine Jewelry

Звезда культового сериала "Викинги" Кэтрин Винник, которая имеет украинские корни, устроила камерные чтения для детей в Нью-Йорке. Актриса не просто развлекала малышей перед праздниками, но и выполняла важную миссию — спасала жизни. Организатором мероприятия стал бренд Guzema Fine Jewelry.

Подробности сообщила корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

"Дерево к Небу"

Лагерта и сказки Украины — Кэтрин Винник спасает сердца детей - фото 1
Звезда культового сериала "Викинги" Кэтрин Винник в окружении детей во время мероприятия бренда Guzema Fine Jewelry. Фото: Guzema Fine Jewelry

Событие состоялось в рамках рождественского поп-апа. В центре внимания оказалась книга "Дерево к Небу". Это уникальный сборник из 12 народных сказок, которые собрала фольклорист Мария Квитка, а издали "Основы". Актриса выбрала для чтения особую историю.

Голосом воинственной Лагерты зазвучала древняя легенда из Закарпатья - также "Дерево к Небу". Это метафора роста и веры в невозможное. Во время войны такие смыслы звучат по-новому. Они напоминают о стойкости духа, которая необходима и взрослым, и малым.

Украшения, спасающие сердца

Лагерта и сказки Украины — Кэтрин Винник спасает сердца детей - фото 2
Украшения Guzema Fine Jewelry, деньги от продажи которых пойдут на спасение украинских детей. Фото: Guzema Fine Jewelry

Но сказки — это лишь часть вечера. Главная цель — конкретная помощь. Винник призвала гостей присоединиться к инициативе Charity Chain. Механика прозрачна: человек покупает специальное колье, а 100% прибыли бренд передает врачам. Деньги идут на финансирование сложных операций в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова в Киеве.

И этот проект работает системно. По состоянию на сегодня удалось собрать уже более шести миллионов гривен.

За сухими финансовыми отчетами стоят реальные судьбы. Благодаря этой инициативе в течение 2023-2025 годов врачи спасли 267 детских сердец.

Ранее канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник встретилась онлайн с семьями, чье жилье пострадало от российской агрессии.

А фандрайзинговая платформа UNITED24 вместе при поддержке Музей Ивана Гончара представила уникальные вышиванки для звездных послов. Среди амбассадоров и Кэтрин Винник.

дети сериал благотворительность шоу-бизнес война в Украине Кэтрин Винник
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
