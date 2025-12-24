Кетрін Винник озвучила стародавню легенду Закарпаття, щоб зібрати кошти на операції для малечі з вадами серця в Інституті Амосова

Кетрін Винник під час заходу бренду Guzema Fine Jewelry. Фото: Guzema Fine Jewelry

Зірка культового серіалу "Вікінги" Кетрін Винник, яка має українське коріння, влаштувала камерні читання для дітей у Нью-Йорку. Акторка не просто розважала малечу перед святами, а й виконувала важливу місію — рятувала життя. Організатором заходу став бренд Guzema Fine Jewelry.

Подробиці повідомила кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

"Дерево до Неба"

Зірка культового серіалу "Вікінги" Кетрін Винник в оточенні дітей під час заходу бренду Guzema Fine Jewelry. Фото: Guzema Fine Jewelry

Подія відбулася в межах різдвяного поп-апу. У центрі уваги опинилася книга "Дерево до Неба". Це унікальна збірка з 12 народних казок, які зібрала фольклористка Марія Квітка, а видали "Основи". Акторка обрала для читання особливу історію.

Голосом войовничої Лагерти зазвучала давня легенда із Закарпаття — також "Дерево до Неба". Це метафора зростання та віри в неможливе. У час війни такі сенси звучать по-новому. Вони нагадують про стійкість духу, яка необхідна і дорослим, і малим.

Прикраси, що рятують серця

Прикраси Guzema Fine Jewelry, гроші від продажу яких підуть на порятунок українських дітей. Фото: Guzema Fine Jewelry

Але казки — це лише частина вечора. Головна мета — конкретна допомога. Винник закликала гостей долучитися до ініціативи Charity Chain. Механіка прозора: людина купує спеціальне кольє, а 100% прибутку бренд передає лікарям. Гроші йдуть на фінансування складних операцій у Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. Амосова в Києві.

І цей проєкт працює системно. Станом на сьогодні вдалося зібрати вже понад шість мільйонів гривень.

За сухими фінансовими звітами стоять реальні долі. Завдяки цій ініціативі протягом 2023–2025 років лікарі врятували 267 дитячих сердець.

Раніше канадська акторка українського походження Кетрін Винник зустрілася онлайн з родинами, чиє житло постраждало від російської агресії.

А фандрайзингова платформа UNITED24 разом за підтримки Музей Івана Гончара представила унікальні вишиванки для зіркових амбасадорів. Серед амбасадорів і Кетрін Винник.