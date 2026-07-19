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Кущ: Украина все больше зависит от импорта продуктов

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 21:19
Упадок мелких хозяйств в Украине: Кущ о росте импорта
Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE

Финансовый аналитик Алексей Кущ отметил, что мелкие хозяйства приходят в упадок. По его словам, Украина теряет разнообразие продуктов питания, в результате чего всё чаще импортирует яйца, овощи и мясо.

Об этом Алексей Кущ рассказал в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Импорт продуктов

Кущ рассказал, что недавно заметил в супермаркете яйца со странным названием и дизайном. Он присмотрелся и увидел, что они привезены из Польши.

По его словам, постепенное сокращение частных крестьянских и небольших фермерских хозяйств приводит к снижению внутреннего производства и увеличению импорта продуктов, которые ранее в Украине производились в достаточных объемах.

"Мы уже импортируем яйца из Польши. Импортируем овощи, фрукты, даже мясо. Мы теряем то разнообразие продуктов, которое обеспечивали частные крестьянские и мелкие фермерские хозяйства. Если посмотреть на показатели производства — там огромное падение", — отметил Кущ.

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Он отмечает, что одной из ключевых причин является отсутствие возможности для мелких хозяйств оформлять трудовые договоры с работниками.

Он также раскритиковал политику предыдущего правительства, которое ужесточило требования к агропредприятиям. Речь идет о повышении минимальной площади возделываемых земель и увеличении порога годового дохода для получения такого права.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Куща, в Украине обостряется новый логистический кризис, вызванный российскими ударами по железнодорожной инфраструктуре. В результате атак повреждаются локомотивы, ремонтные базы и другие критически важные объекты железнодорожной системы.

Ранее Кущ заявил, что Украина ежегодно теряет около 800 тысяч человек. По его словам, это обусловлено как масштабной миграцией, так и превышением уровня смертности.

продукты импорт Алексей Кущ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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