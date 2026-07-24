Кущ проанализировал, как удары по Wildberries могут повлиять на выборы в РФ

Пожар на Wildberries. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Экономист Алексей Кущ заявил, что удары по объектам российского маркетплейса Wildberries являются частью экономического противостояния между Украиной и Россией. По его словам, такие атаки могут повлиять на общественные настроения в РФ накануне выборов, однако их результат предсказать сложно.

Об этом Алексей Кущ заявил в эфире программы "Світ на зламі".

Кущ объяснил, зачем наносятся удары по Wildberries

Экономист Алексей Кущ прокомментировал удары по логистическим объектам российского маркетплейса Wildberries, отметив, что они являются симметричным ответом на атаки России по украинской инфраструктуре.

По его словам, российские войска уже длительное время наносят удары по украинской логистике, в частности по складам и объектам компании "Новая почта". В ответ Украина начала атаковать российские логистические центры.

"Россияне наносят удары по нашей логистике, по "Новой почте". Мы наносим удары по российской логистике, по Wildberries. Это ответные удары", — отметил Кущ.

Экономист подчеркнул, что сейчас война переходит в формат экономического истощения, когда атаки на инфраструктурные объекты могут наносить значительные финансовые убытки.

Удары по Wildberries могут повлиять на настроения россиян

Кущ отметил, что подобные атаки имеют не только экономический, но и психологический эффект. По его словам, масштабные удары по крупным логистическим центрам могут влиять на общественные настроения в России и создавать ощущение нестабильности.

В то же время экономист подчеркнул, что прямое влияние таких атак на ход войны ограничено.

"От того, что мы уничтожим несколько центров Wildberries, наступление россиян на линии фронта не станет слабее", — пояснил он.

По словам Куща, такие удары в большей степени направлены на экономический и имиджевый эффект, а также могут быть частью информационно-психологического воздействия.

Выборы в РФ: возможны как протест, так и сплочение вокруг власти

Экономист предположил, что удары по российской инфраструктуре могут сказаться на выборах в Государственную думу РФ, которые должны состояться осенью.

По его словам, часть россиян может начать искать альтернативу провластным силам из-за экономических проблем и последствий войны. В то же время возможен и противоположный сценарий — общество может еще больше сплотиться вокруг власти из-за пропагандистского восприятия войны.

Кущ отметил, что российские власти формируют у граждан представление о стране как об "осажденной крепости", где ответственность за проблемы перекладывается на внешних врагов.

Поэтому, по его словам, окончательно оценить влияние таких ударов на политические настроения в России можно будет только после объявления результатов выборов.

Новини.LIVE сообщали, что в Московской области России произошел пожар на территории крупного логистического комплекса Wildberries. По информации 1-го отдельного Центра сил беспилотных систем, возгорание возникло после действий украинских беспилотников в регионе. В ведомстве отметили, что площадь склада составляет около 188 тысяч квадратных метров. Из-за масштабного пожара над объектом образовался густой черный дым, который был виден на значительном расстоянии.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламентские выборы в России в сентябре вряд ли повлияют на ход войны, поскольку их результат фактически уже предрешен. В то же время после голосования Кремль может прибегнуть к новой масштабной мобилизации, хотя в российском обществе все больше людей выступают за завершение войны.