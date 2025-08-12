Видео
Курсант покинул ВУЗ и не заплатил компенсацию — что решил суд

Курсант покинул ВУЗ и не заплатил компенсацию — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 05:30
Суд обязал курсанта выплатить учебному заведению почти 1 млн гривен
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Хмельницком состоялся суд между Национальной академией Национальной гвардии Украины (НАНГУ) и отчисленным курсантом. Он должен был почти 1 миллион гривен, поскольку досрочно покинул обучение, но из-за невыплаты средств заведению пришлось судиться. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в августе 2022 года юноша подписал контракт на обучение в Национальной академии Национальной гвардии Украины. Однако уже в декабре 2024 года его отчислили из учебного заведения по собственному желанию - курсант подал рапорт о досрочном прекращении обучения.

Согласно условиям контракта, курсанты находятся на полном обеспечении, а в случае досрочного расторжения соглашения обязаны компенсировать расходы, понесенные учреждением на их содержание.

В этом случае академия требовала возврата 996 тысяч гривен. Из этой суммы около 800 тысяч гривен составляло денежное обеспечение, еще 122 тысяч гривен — продовольственное, и 45 тысяч гривен — вещевое обеспечение. Остальная сумма приходилась на оплату коммунальных услуг и медицинское обслуживание.

Поскольку после отчисления из академии бывший курсант добровольно не возместил средства, представитель учебного заведения обратился в суд с требованием обязать его выплатить указанную сумму.

Решение суда

Судья Хмельницкого окружного административного суда, Александр Шевчук, рассмотрел это дело, исследовав все предоставленные материалы и аргументы сторон. Ответчик не воспользовался правом подать отзыв на исковое заявление.

Оценив доказательства, суд пришел к выводу, что требования Национальной академии Национальной гвардии Украины являются законными и обоснованными. В результате суд полностью удовлетворил иск, обязав бывшего курсанта возместить учебному заведению 996 тысяч гривен.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, недавно мы писали, что в Киеве суд рассмотрел дело пенсионера, которого подозревают в попытке продать должность в Офисе Генерального прокурора. Что известно и что решил суд — читайте по этой ссылке.

Также мы сообщали, что на Полтавщине Хорольский районный суд вынес приговор по делу чиновницы ТЦК, которая получила взятку.

