Суд зобов'язав курсанта виплатити навчальному закладу майже 1 млн гривень

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Хмельницькому відбувся суд між Національною академією Національної гвардії України (НАНГУ) та відрахованим курсантом. Він винен був майже 1 мільйон гривень, оскільки достроково покинув навчання, але через невиплату коштів закладу довелося судитися.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у серпні 2022 року юнак підписав контракт на навчання в Національній академії Національної гвардії України. Проте вже у грудні 2024 року його відрахували з навчального закладу за власним бажанням — курсант подав рапорт про дострокове припинення навчання.

Відповідно до умов контракту, курсанти перебувають на повному забезпеченні, а у разі дострокового розірвання угоди зобов’язані компенсувати витрати, понесені закладом на їх утримання.

У цьому випадку академія вимагала повернення 996 тисяч гривень. Із цієї суми близько 800 тисяч гривень становило грошове забезпечення, ще 122 тисяч гривень — продовольче, і 45 тисяч гривень — речове забезпечення. Решта суми припадала на оплату комунальних послуг та медичне обслуговування.

Оскільки після відрахування з академії колишній курсант добровільно не відшкодував кошти, представник навчального закладу звернувся до суду з вимогою зобов’язати його виплатити зазначену суму.

Рішення суду

Суддя Хмельницького окружного адміністративного суду, Олександр Шевчук, розглянув цю справу, дослідивши всі надані матеріали та аргументи сторін. Відповідач не скористався правом подати відзив на позовну заяву.

Оцінивши докази, суд дійшов висновку, що вимоги Національної академії Національної гвардії України є законними та обґрунтованими. У результаті суд повністю задовольнив позов, зобов’язавши колишнього курсанта відшкодувати навчальному закладу 996 тисяч гривень.

Рішення наразі не набрало сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Києві суд розглянув справу пенсіонера, якого підозрюють у спробі продати посаду в Офісі Генерального прокурора. Що відомо та що вирішив суд — читайте за цим посиланням.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині Хорольський районний суд виніс вирок у справі чиновниці ТЦК, яка отримала хабар.