Кулеба пригласил экстренный созыв Совбеза ООН из-за сегодняшних ракетных ударов РФ
Министр иностранных дел Украины обратился в Организацию Объединенных Наций с призывом о безотлагательном созыве Совета безопасности. Это произошло из-за сегодняшнего массового ракетного удара России по Украине.
Об этом он написал в Twiiter .
Кулеба созывает Совбез ООН
Глава МИД Украины подчеркнул, что к Украине уже присоединились 30 стран-участниц ООН. Поэтому совместная делегация обратилась в Эквадор, который сейчас председательствует в организации.
"Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась в Эквадорское председательство с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН по ракетной и дроновой атаке России, которая привела к большому количеству гражданских жертв и разрушениям гражданской инфраструктуры", — говорится в посту Кулебы.
Российский ракетный обстрел Украины — последние новости
Напомним, что сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся только вооружений, кроме крылатых ракет "Калибр". Мишенью окупантов была абсолютно вся территория нашего государства.
Взрывы раздались в Киеве , Запорожье , Днепре , Львове , Черкасской области и ряде других украинских регионов.
В то же время по сообщению украинского военнослужащего Андрея Цаплиенко в Курской области России был сбит стратегический бомбардировщик-ракетносец Ту-22, осуществлявший пуски ракет.
В то же время польские вооруженные силы были переведены в режим повышенной боевой готовности после инцидента с прилетевшей с территории Украины российской ракетой.
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