Кулеба пригласил экстренный созыв Совбеза ООН из-за сегодняшних ракетных ударов РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совбеза ООН. Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Министр иностранных дел Украины обратился в Организацию Объединенных Наций с призывом о безотлагательном созыве Совета безопасности. Это произошло из-за сегодняшнего массового ракетного удара России по Украине.

Об этом он написал в Twiiter .

Читайте также:

Кулеба созывает Совбез ООН

Глава МИД Украины подчеркнул, что к Украине уже присоединились 30 стран-участниц ООН. Поэтому совместная делегация обратилась в Эквадор, который сейчас председательствует в организации.

"Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась в Эквадорское председательство с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН по ракетной и дроновой атаке России, которая привела к большому количеству гражданских жертв и разрушениям гражданской инфраструктуры", — говорится в посту Кулебы.

Сообщение Кулебы. Источник: Twitter

Российский ракетный обстрел Украины — последние новости

Напомним, что сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся только вооружений, кроме крылатых ракет "Калибр". Мишенью окупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Взрывы раздались в Киеве , Запорожье , Днепре , Львове , Черкасской области и ряде других украинских регионов.

В то же время по сообщению украинского военнослужащего Андрея Цаплиенко в Курской области России был сбит стратегический бомбардировщик-ракетносец Ту-22, осуществлявший пуски ракет.

В то же время польские вооруженные силы были переведены в режим повышенной боевой готовности после инцидента с прилетевшей с территории Украины российской ракетой.