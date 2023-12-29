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Кулеба запросив екстрене скликання Радбезу ООН через сьогоднішні ракетні удари РФ

29 грудня 2023 21:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Кулеба запросив екстрене скликання Радбезу ООН через сьогоднішні ракетні удари РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Радбезу ООН. Фото: REUTERS/Carlo Allegri
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр закордонних справ України звернувся до Організації Об'єднаних Націй із закликом про невідкладне скликання Ради безпеки. Це сталося через сьогоднішній масовий ракетний удар Росії по Україні. 

Про це він написав у Twiiter.

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Голова МЗС України підкреслив, що до України вже доєдналися 30 країн-учасниць ООН. Через це спільна делегація звернулася до Еквадору, який наразі головує в організації.

"Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського Головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", — йдеться у пості Кулеби. 

Допис Кулеби. Джерело: Twitter

Російський ракетний обстріл України — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім крилатих ракет "Калібр". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.

Вибухи пролунали у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Львові, Черкащині та ряді інших українських регіонів.

Водночас за повідомленням українського військкора Андрія Цаплієнка у Курській області Росії було збито стратегічний бомбардувальник-ракетносець Ту-22, який здійснював пуски ракет.

Водночас польські збройні сили було переведено в режим підвищеної бойової готовності після інциденту з російською ракетою, яка прилетіла з території України. 

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