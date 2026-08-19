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Главная Новости дня Кулеба: возможность переговоров с РФ была исчерпана в июле

Кулеба: возможность переговоров с РФ была исчерпана в июле

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 02:30
Кулеба заявил, что возможность переговоров с Россией была исчерпана в июле
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba/

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возможность переговоров с Россией была исчерпана месяц назад. Причина — проблемы президента США Дональда Трампа в Иране и приближение выборов в Конгресс.

Об этом бывший министр заявил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Почему возможность диалога с РФ исчерпана

По словам Кулебы, американская сторона упустила момент для дипломатического давления из-за внутренних политических процессов в преддверии выборов.

"Я считаю, что возможность переговорного процесса была исчерпана месяц назад из-за того, что у Трампа были проблемы в Иране. Гипотеза заключалась в том, что ему сейчас понадобится какая-то внешнеполитическая победа", — сказал бывший чиновник.

Он отметил, что в июле на саммите НАТО в Турции велся поиск модели, при которой Трамп мог бы одержать победу в войне России против Украины. Однако затем все откатилось назад, и примером этого является отказ США предоставить Украине лицензии на производство ракет для ПВО Patriot.

Кулеба отметил, что анонс о возможной передаче лицензий был сдвигом позиций, и были другие признаки этого со стороны американцев. Однако теперь момент уже упущен и все «снова заглохло».

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"А теперь откуда взять переговоры? Путин идет на выборы в Госдуму с воинственными лозунгами. Данные разведки, которые уже озвучил наш президент, говорят о том, что после выборов Путин планирует скрытую или открытую мобилизацию... Но он не из тех, кто скажет: "Ой, стало хуже, давайте пойдем на какие-то уступки». Дожать, переломить ситуацию, только победа — вот их логика. Поэтому я не вижу, откуда может взяться эта история", — сказал бывший чиновник.

В связи с этим экс-министр пояснил, что дальше уже Трамп вступает в свои выборы в ноябре, однако ему нет смысла активизировать переговорный процесс, который не даст результатов. Все потому, что тогда ему все будут упрекать, что он "пробует", а у него ничего не получается.

"Ему сейчас легче сказать: "Ну, они там оба сошли с ума, и Украина, и Россия". Он уже так говорил… "Пусть напьются крови, а мы посмотрим". Поэтому я не понимаю, откуда может взяться эта история. Ну то есть лозунги, будут звонки, будут разговоры, будут какие-то встречи. Но всегда нужно смотреть на структурные вещи, предпосылки. Этих предпосылок, этих структурных вещей просто нет сейчас", — резюмировал Кулеба.

Как сообщали Новини.LIVE, в этом же интервью Кулеба заявил, что Украине больше не нужны революции. По его словам, обновление политической системы должно происходить через механизм выборов.

Также мы писали, что, по мнению Кулебы, в Украине необходимо провести выборы президента и парламента еще до того, как закончатся боевые действия.

Дмитрий Кулеба владимир путин Дональд Трамп война в Украине мирные переговоры эфир Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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