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Кулеба сказал, смог ли бы Трамп предотвратить большую войну

11 января 2025 23:50
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Смог ли бы Трамп предотвратить вторжение России в Украину — Кулеба подробно объяснил
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Полномасштабное вторжение России в Украину было неизбежным. Нападение можно было бы оттянуть лишь на несколько месяцев.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

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По мнению Кулебы, российский диктатор Владимир Путин все равно бы напал на Украину, поскольку его понимание Запада основывалось на уверенности, что реакция международного сообщества будет слабой.

"Я считаю, что эта война была неизбежной, но ее можно было отложить. На годы? Нет. На месяцы? Возможно, да. Путин все равно вторгся бы в Украину, ведь все, что он знал о Западе, все, что он усвоил о Западе, формировало у него ожидание, что Запад не отреагирует должным образом на его вторжение. И в этом он ошибся, но мы все равно оказались там, где мы есть сейчас", — сказал экс-министр.

Кулеба подчеркнул, что ситуация могла бы быть значительно лучше, если бы подход "избежания эскалации" не доминировал в политике западных стран, в частности Вашингтона, Берлина и других европейских столиц.

"Хорошая новость заключается в том, что мы живы и боремся. Плохая новость — мы уже воюем три года. И наша ситуация могла бы быть значительно лучше, если бы подход избежания эскалации не был доминирующей линией мышления. Не только в Вашингтоне, но и в Берлине и некоторых других европейских столицах", — подытожил Кулеба.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба получил новую должность в Гарвардской школе. В частности, он будет старшим научным сотрудником Центра науки и международных отношений.

В начале сентября 2024 года в Верховной Раде проголосовали за увольнение Дмитрия Кулебы с должности главы МИД Украины.

Дмитрий Кулеба США владимир путин Дональд Трамп война в Украине Россия

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