Україна
Кулеба: небо в Украине в ближайшее время не откроют

Кулеба: небо в Украине в ближайшее время не откроют

Дата публикации 31 марта 2026 23:47
Алексей Кулеба. Фото: facebook.com/oleksiikuleba

В ближайшей перспективе в Украине не ожидается открытие неба для гражданской авиации. Причиной тому является ситуация с безопасностью, вызванная полномасштабной войной России.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии Deutsche Welle заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

При каких условиях в Украине откроют воздушное пространство для самолетов

Вице-премьер пояснил, что полеты над Украиной будут только при условии обеспечения полной безопасности самолетов. Однако пока это невозможно.

"Возобновление полетов возможно исключительно при условии обеспечения полной безопасности гражданской авиации. На сегодня ключевым фактором остается ситуация с безопасностью, которая не позволяет рассматривать открытие воздушного пространства как ближайшую перспективу", — сказал Кулеба.

Отметим, что в середине марта в Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов. Ее задача заключается в разработке предложений для восстановления гражданской авиации и обеспечения безопасности критической инфраструктуры в отрасли. Кулеба объяснил этот момент подготовительной работой на будущее.

"Созданная рабочая группа имеет консультативно-совещательный характер и сосредоточена на наработке базовых подходов и рекомендаций, которые могут быть использованы после стабилизации ситуации безопасности для поэтапного и безопасного восстановления авиасообщения", — добавил Алексей Кулеба.

аэропорты Украина авиация
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
